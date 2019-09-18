《中資異動》百威亞太再啟招股，青啤漲逾２％，潤啤揚近１％

《經濟通通訊社１８日專訊》青島啤酒（００１６８）Ｈ股現價升２﹒３６％，報４９﹒８

元；成交約８０萬股，涉資３９４９萬元。盤中高見４９﹒８元，突破１００天線（４８﹒５９

２）、５０天線（４９﹒０６元）及１０天線（４９﹒６４５元）。

Ａ股（滬：６００６００）現價５０﹒３８元人民幣，升２﹒８８％，成交２﹒６２億元人

民幣，涉及５２２萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１１﹒７８％。

全球最大啤酒生產商百威英博旗下百威亞太（０１８７６）重啟香港上市計劃，並由今日起

至下周一（２３日）招股，集資最多３７８﹒７億元。每股招股價介乎２７元至３０元，每手

１００股，入場費約３０３０﹒２３元，較早前招股價入場費每手４７４７﹒３６元大削逾

３６％，預期９月３０日掛牌。

啤酒股繼續有炒作，華潤啤酒（００２９１）升０﹒８３％，報４２﹒６元。

現時，恆生指數報２６７９４，升４點或升０﹒０２％，主板成交２２０﹒８８億元。國企

指數報１０５１５，升１３點或升０﹒１３％。

上證綜合指數報２９８８，升１０點或升０﹒３６％，成交８９２﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報９７２６，升４點或升０﹒０４％，成交１３０３﹒００億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國旺旺（００１５１） ６﹒３１元 跌０﹒１６％

青島啤酒（００１６８） ４９﹒８０元 升２﹒３６％

統一 （００２２０） ８﹒７４元 升１﹒１６％

華潤啤酒（００２９１） ４２﹒６０元 升０﹒８３％

康師傅 （００３２２） １１﹒１４元 跌０﹒５４％



維他奶 （００３４５） ３７﹒５０元 跌０﹒１３％

雨潤食品（０１０６８） ０﹒９３元 跌２﹒１１％

日清食品（０１４７５） ６﹒７３元 升０﹒４５％

周黑鴨 （０１４５８） ３﹒７５元 升１﹒６３％

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（ｙｋ）

