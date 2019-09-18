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18/09/2019 10:47

《中資異動》百威亞太再啟招股，青啤漲逾２％，潤啤揚近１％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》青島啤酒（００１６８）Ｈ股現價升２﹒３６％，報４９﹒８
元；成交約８０萬股，涉資３９４９萬元。盤中高見４９﹒８元，突破１００天線（４８﹒５９
２）、５０天線（４９﹒０６元）及１０天線（４９﹒６４５元）。
　　Ａ股（滬：６００６００）現價５０﹒３８元人民幣，升２﹒８８％，成交２﹒６２億元人
民幣，涉及５２２萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１１﹒７８％。
　　全球最大啤酒生產商百威英博旗下百威亞太（０１８７６）重啟香港上市計劃，並由今日起
至下周一（２３日）招股，集資最多３７８﹒７億元。每股招股價介乎２７元至３０元，每手
１００股，入場費約３０３０﹒２３元，較早前招股價入場費每手４７４７﹒３６元大削逾
３６％，預期９月３０日掛牌。
　　啤酒股繼續有炒作，華潤啤酒（００２９１）升０﹒８３％，報４２﹒６元。
　　現時，恆生指數報２６７９４，升４點或升０﹒０２％，主板成交２２０﹒８８億元。國企
指數報１０５１５，升１３點或升０﹒１３％。
　　上證綜合指數報２９８８，升１０點或升０﹒３６％，成交８９２﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報９７２６，升４點或升０﹒０４％，成交１３０３﹒００億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒３１元　　　跌０﹒１６％
　　青島啤酒（００１６８）　　４９﹒８０元　　　升２﹒３６％
　　統一　　（００２２０）　　　８﹒７４元　　　升１﹒１６％
　　華潤啤酒（００２９１）　　４２﹒６０元　　　升０﹒８３％
　　康師傅　（００３２２）　　１１﹒１４元　　　跌０﹒５４％

　　維他奶　（００３４５）　　３７﹒５０元　　　跌０﹒１３％
　　雨潤食品（０１０６８）　　　０﹒９３元　　　跌２﹒１１％
　　日清食品（０１４７５）　　　６﹒７３元　　　升０﹒４５％
　　周黑鴨　（０１４５８）　　　３﹒７５元　　　升１﹒６３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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