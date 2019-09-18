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18/09/2019 11:13

【豬價飛天】發改委：近期監測情況看豬肉價格趨於穩定

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，今年以
來，中國物價運行在合理區間。從近期監測情況看，豬肉價格趨於穩定，９月１１日　１７日，
３６個大中城市豬肉平均零售價格日均漲幅為０﹒２８％，較８月份明顯收窄；其中，中秋節第
２天（９月１４日）下降０﹒２２％，３６個大中城市１０漲１３跌１３平。果蔬價格小幅回落
，９月１７日，水果、蔬菜平均價格比８月底分別回落３﹒２％和２﹒２％。
　　國慶佳節臨近，從物價走勢分析看，國慶節期間，物價有望繼續保持平穩運行。國家發改委
將會同有關部門繼續密切監測重要民生商品市場價格變化，根據需要及時採取相應調控措施，保
持物價基本穩定。
　　孟瑋指出，今年以來，中國物價運行在合理區間。１月－８月，居民消費價格指數（ＣＰＩ
）平均同比上漲２﹒４％，８月份同比上漲２﹒８％，漲幅與上月持平；工業生產者出廠價格指
數（ＰＰＩ）比去年同期上漲０﹒１％，８月份同比下跌０﹒８％。進一步看，物價上漲的結構
性特徵明顯，主要表現為食品價格上漲。受非洲豬瘟疫情等因素影響，豬肉價格明顯上漲，帶動
食品價格漲幅較大。但從剔除食品和能源價格的核心ＣＰＩ來看，８月份同比上漲１﹒５％，１
月－８月平均上漲１﹒７％。

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