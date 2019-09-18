《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，修訂完
成的《市場准入負面清單（２０１９年版）》，正在按程序報批。在保持原有框架不變的基礎上
，進一步縮短清單長度，優化了清單結構，保持了穩定性和連續性，增強了科學性和連續性。
下一步完善市場准入負面清單制度體系，持續推動破除市場准入隱性壁壘，及時發現不合理
限制，做到發現一起、推動解決一起。推動放寬市場准入試點工作，部分省份以服務業為重點，
多措並舉推動市場准入門檻不斷放開。
18/09/2019 11:12
【駐京專電】發改委：２０１９年版負面清單修訂完成正在報批
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，修訂完
成的《市場准入負面清單（２０１９年版）》，正在按程序報批。在保持原有框架不變的基礎上
，進一步縮短清單長度，優化了清單結構，保持了穩定性和連續性，增強了科學性和連續性。
下一步完善市場准入負面清單制度體系，持續推動破除市場准入隱性壁壘，及時發現不合理
限制，做到發現一起、推動解決一起。推動放寬市場准入試點工作，部分省份以服務業為重點，
多措並舉推動市場准入門檻不斷放開。
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