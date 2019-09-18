《午市前瞻》季結臨近，料港股短期２６５００至２７５００點徘徊

《經濟通通訊社１８日專訊》沙特產油設施受襲影響消退，市場靜待聯儲局議息會議結果，

美股隔晚（１７日）反彈，港股今早亦跟隨高開４８點，報２６８３８，手機設備股受消息利好

，帶動恆指曾高見２６８９１，漲１００點，短暫收復１０天線（約２６８８８點）及５０天線

（約２６８９１點）。不過，大市始終缺乏方向，恆指不轉跌並最低見２６７５６，跌３３點。

有報道引述行政會議召集人陳智思指，港府不會向抗議者作出更多讓步，不過消息並沒有為港股

帶來進一步跌勢，最終港股午收升７點，報２６７９７點，主板成交３２７﹒０９億元。國企指

數報１０５０９，升７點。

內地Ａ股反彈，上證指數報２９８９升１１點，未能收復三千關口。深成指數報９７３６，

升１３點，兩市成交２８７５﹒７億元人民幣。

重磅股普遍走高，匯豐銀行遭穆迪降外幣存款評級展望至負面，惟匯控（００００５）半日

微升０﹒２５％，報５９﹒９元；同系恆生銀行（０００１１）就微跌０﹒２８％，報

１７５﹒３元；騰訊（００７００）斥資３７７０萬回購１１萬股，不過亦跌０﹒１２％，報

３４３﹒２元；百威亞太（０１８７６）重啟香港上市計劃，今日起招股，港交所

（００３８８）午收漲０﹒４３％，報２３３﹒６元；友邦（０１２９９）跟隨大市微升

０﹒４５％，報７８﹒７元；中移動（００９４１）遭高盛降目標價近一成六至７０元，維持中

性評級，惟半日升０﹒２３％，報６６﹒１５元。



＊沙特恢復油產三桶油挫，中資航空燃氣股有追捧＊



沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王表示，該國已恢復油產，本月將繼續向客戶提供全部石油

供應，而下月石油產量將達至每日９８９萬桶，隔晚油價急挫６％，三桶油下挫。中石油

（００８５７）挫２﹒０９％，報４﹒２２元；中石化（００３８６）走低２﹒２６％，報

４﹒７５元，為表現最差藍籌及國指股；中海油（００８８３）跌１﹒７１％，報１２﹒６４元

；中海油服（０２８８３）軟１﹒０２％，報９﹒７３元。

航空股早前受油價急升影響連日下跌，不過隨著油價轉跌，三大中資航空回升。國航

（００７５３）走高３﹒６８％，報７﹒３２元；南方航空（０１０５５）漲２﹒９４％，報４

﹒９１元；東方航空（００６７０）升１﹒７９％，報３﹒９８元；另外，國泰

（００２９３）亦升１﹒３７％，報１０﹒３６元；不過，中銀航租（０２５８８）就微跌

０﹒６６％，報７４﹒８５元。

三桶油出現沽壓，但燃氣股就有追捧。北京燃氣藍天（０６８２８）飆升１１﹒１１％，報

０﹒２３元；中國燃氣（００３８４）漲０﹒８４％，報３０元；昆侖能源（００１３５）走高

０﹒７３％，報６﹒９元；新奧能源（０２６８８）升０﹒１８％，報８２﹒９５元。



＊華為未來向好手機設備漲，中央推政策體品股升＊



華為副董事長胡厚崑在上海召開聯接大會上表示，未來十年計算產業是大藍海，預計未來五

年計算產業空間達兩萬億美元，華為將會堅定不移地投入，手機設備股有追捧。瑞聲科技

（０２０１８）飆升１０﹒３％，報４４﹒４５元，暫表現最好藍籌；舜宇光學（０２３８２）

微漲０﹒６％，報１１７﹒２元；丘鈦科技（０１４７８）急升８﹒２％，報９﹒２４元；

比亞迪電子（００２８５）亦急漲７﹒６４％，報１２﹒４元；信利國際（００７３２）揚

９﹒４３％，報１﹒１６元；鴻騰精密（０６０８８）走高２﹒６１％，報３﹒５４元。

國務院辦公廳早前發布意見書，提出促進冰雪產業與相關產業深度融合，投資建設冰雪運動

場地設施，２０２２年冰雪產業總規模目標超過８０００億元人幣，推動實現「三億人參與冰雪

運動」目標，體育用品股走高。安踏（０２０２０）漲４﹒１３％，報６５﹒５元；李寧

（０２３３１）走高３﹒７８％，報２３﹒３５元；特步（０１３６８）升３﹒５％，報

４﹒４３元；３６１度（０１３６１）微漲１﹒３１％，報１﹒５５元。

內房股繼續有支持，當中佳兆業（０１６３８）飆升８﹒７８％，報３﹒４７元；龍湖

（００９６０）漲４﹒３５％，報３１﹒２元，暫表現最好國指股；龍光地產（０３３８０）

升３﹒１３％，報１１﹒８８元；中國恆大（０３３３３）走高２﹒９％，報１７﹒７６元。



＊黃偉康：政策添本地地產股不明朗因素，表現或會跑輸大市＊



港股今早窄幅上落，安里主席兼行政總裁黃偉康接受《經濟通通訊社》採訪時表示，港股上

星期累積一定升幅，而現時沒有特別消息刺激，因而借勢回吐。考慮到季結臨近，預料港股本月

餘下時間將在２６５００至２７５００點上落。

本地地產股繼續回落，黃偉康表示，雖然美國聯儲局本月減息機會大，但礙於本港政策如空

置稅及收回土地條例皆針對地產商而行，增加本地地產股的不明朗因素，估計本地地產股日後的

反彈空間會受壓，表現相對落後。他認為，現階段不宜吸納本地地產股，反而可留意一些公路股

如深圳高速公路（００５４８），主要由於息率高，而國慶十一黃金周亦將至，預料會有一定炒

作空間。（ｊｔ、ａｌ）

