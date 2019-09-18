《美元走勢－羅明立》觀望聯儲議息，匯市顯平淡

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒２７ １０８﹒０９ １０８﹒２３

歐元╱美元 １﹒１０７５ １﹒１０６１ １﹒１０６７

英鎊╱美元 １﹒２５０６ １﹒２４８１ １﹒２４９０

美元╱瑞郎 ０﹒９９４１ ０﹒９９２７ ０﹒９９３８

美元╱港元 ７﹒８３００ ７﹒８２１２ ７﹒８２７５



《美元走勢》歐洲議會以３９４票贊成，２０６票反對，４９票棄權，通過任命國際貨幣基

金組織前總幹事拉加德出任歐洲央行行長一職。有關任命待歐盟成員國領峰會上作批准，拉加德

將於１１月起正式上任。美聯儲將於今晚（１８日）和明晚（１９日）進行議息會議，市場正在

觀望有關結果，匯市變得平淡。美匯指數由９８﹒７０回落，預期議息結果公布前變化不大。

歐元區及德國９月ＺＥＷ經濟景氣指數仍然處於負值，但較對上一個月有改善，亦好於預期

。歐元在１﹒１０以下有補倉盤帶動匯動反彈。繼續關注５０天線表現，現時在１﹒１１２０。

澳洲央行公布９月會議記錄顯示，在決定維持利率於記錄低位不變時，已考慮當地就業市場

及樓市狀況。若有需要支持經濟增長及實現２－３％的通脹目標時，將會考慮進一步減息。目前

，全球普遍預期貨幣政策將持續寬鬆，未來於考慮貨幣政策時將會評估國內外形勢的發展，而中

美貿易爭議升級，已加劇全球增長下行的風險。由於央行重申有需要將進一步減息，拖累澳元匯

價略作調整，留意６８美仙的支持。

日本副首相兼財務大臣麻生太郎於內閣會議後表示，匯率條款將不會被納入美日雙邊貿易協

議內，因該匯率條款旨在防止競爭性貨幣貶值。言論增加市場對美日最快或可於本月底前完成易

協議憧憬。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０５０ １﹒０９２０ １﹒１１２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 沽出加元 １﹒３２５０ １﹒３１００ １﹒３３００

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

