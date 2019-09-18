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即市新聞

18/09/2019 15:00

《美元走勢－羅明立》觀望聯儲議息，匯市顯平淡

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒２７　　　１０８﹒０９　　　１０８﹒２３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０７５　　　１﹒１０６１　　　１﹒１０６７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５０６　　　１﹒２４８１　　　１﹒２４９０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９４１　　　０﹒９９２７　　　０﹒９９３８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３００　　　７﹒８２１２　　　７﹒８２７５

　　《美元走勢》歐洲議會以３９４票贊成，２０６票反對，４９票棄權，通過任命國際貨幣基
金組織前總幹事拉加德出任歐洲央行行長一職。有關任命待歐盟成員國領峰會上作批准，拉加德
將於１１月起正式上任。美聯儲將於今晚（１８日）和明晚（１９日）進行議息會議，市場正在
觀望有關結果，匯市變得平淡。美匯指數由９８﹒７０回落，預期議息結果公布前變化不大。
　　歐元區及德國９月ＺＥＷ經濟景氣指數仍然處於負值，但較對上一個月有改善，亦好於預期
。歐元在１﹒１０以下有補倉盤帶動匯動反彈。繼續關注５０天線表現，現時在１﹒１１２０。
　　澳洲央行公布９月會議記錄顯示，在決定維持利率於記錄低位不變時，已考慮當地就業市場
及樓市狀況。若有需要支持經濟增長及實現２－３％的通脹目標時，將會考慮進一步減息。目前
，全球普遍預期貨幣政策將持續寬鬆，未來於考慮貨幣政策時將會評估國內外形勢的發展，而中
美貿易爭議升級，已加劇全球增長下行的風險。由於央行重申有需要將進一步減息，拖累澳元匯
價略作調整，留意６８美仙的支持。
　　日本副首相兼財務大臣麻生太郎於內閣會議後表示，匯率條款將不會被納入美日雙邊貿易協
議內，因該匯率條款旨在防止競爭性貨幣貶值。言論增加市場對美日最快或可於本月底前完成易
協議憧憬。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１０５０　　　１﹒０９２０　　　１﹒１１２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　沽出加元　　１﹒３２５０　　　１﹒３１００　　　１﹒３３００
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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