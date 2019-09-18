【本港樓市】尚﹒珒溋首批１３８伙均價２﹒４萬，入場費７２９萬

《經濟通通訊社１８日專訊》內房龍湖（００９６０）和合景泰富（０１８１３）今日公布

位於啟德「尚﹒珒溋」一號價單，推１３８伙於日內收票，期望下星期能開售，包括一房、兩房

、三房一套、三房一套連工作間及洗手間單位。平均售價為２９６４６元，實用面積由

３３２平方呎至７５２平方呎，實用面積呎價介乎２６０８３元至３２３３６元，預期總價單市

值逾２１億元。

買家最高可獲１８％的折扣價惠，扣除有關折扣後，實用面積呎價介乎２１３８８元至

２６５１５元，折實平均呎價為２４３１０元，創啟德發展區新盤新高紀錄，售價為７２８﹒８

８萬至１９１９﹒７１萬元。

合景泰富集團市務及營銷總監（香港及海外）張詩韻表示，屬於兩間集團在香港首個合作的

項目，是次定價對於市價有驚喜。至於西九有樓盤開價回復兩年前的售價，「尚﹒珒溋」的售價

則較兩年前同區樓盤高出兩成，她指定價需計及地價成本、建築成本、營銷推廣費等作基礎成本

計算，而此地段久沒一手樓盤推出，相信是次推盤在市場具競爭力。

至於會否擔心近月社會事件影響銷售，龍湖集團香港項目營銷總監黃少鴻指並不擔心，會繼

續按照集團的策略進行銷售，集團亦會視乎市場反應再決定會否加推，而加推單位有機會加價，

但實質情況仍要視乎收票結果。他又指看好香港下半年的樓市走勢，集團亦會繼續在香港發展，

主要由於香港的住宅供應不足，剛性需求存在。

另外，早前龍湖業績會上有集團旗下內地業主指遭受黑社會騷擾，被問及如何保障香港業主

，他表示集團著重口碑，上述事件已與該名人士達成和解。（ｊｏ）

