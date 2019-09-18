  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/09/2019 16:46

思捷（３３０）全年虧損收窄至２１﹒４４億元，不派息

　　《經濟通通訊社１８日專訊》思捷環球（００３３０）公布截至今年６月底止全年業績，虧
損收窄至２１﹒４４億元，去年同期虧損２５﹒５４億元，每股基本虧損為１﹒１４元，不派末
期息。
　　期內，收入為１２９﹒３２億元，按年下跌１６﹒３２％；經營虧損為２０﹒８億元，去年
同期虧損２２﹒５３億元。
　　另外，集團關閉了１６９間無盈利店舖，削減非店舖員工人數令相關開支減少近三分之一，
當中包括為未來發展而投資的項目之新員工。（ｊｏ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事18/09/2019
打造巨型貨運站 白雲機場華南佔優
生財有道18/09/2019
豬供應告急 中糧肉食勝在肉多
生財有道18/09/2019
內地股市回暖 中金公司發福在望
剖析天下18/09/2019
沉睡多年終爆發 金價料見2000美元
剖析天下18/09/2019
俄羅斯圖借振興經濟挽民心
FOCUS18/09/2019
【FOCUS】花旗國現「錢荒」 港樓小心添稻草
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金