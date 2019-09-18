思捷（３３０）全年虧損收窄至２１﹒４４億元，不派息

《經濟通通訊社１８日專訊》思捷環球（００３３０）公布截至今年６月底止全年業績，虧

損收窄至２１﹒４４億元，去年同期虧損２５﹒５４億元，每股基本虧損為１﹒１４元，不派末

期息。

期內，收入為１２９﹒３２億元，按年下跌１６﹒３２％；經營虧損為２０﹒８億元，去年

同期虧損２２﹒５３億元。

另外，集團關閉了１６９間無盈利店舖，削減非店舖員工人數令相關開支減少近三分之一，

當中包括為未來發展而投資的項目之新員工。（ｊｏ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

