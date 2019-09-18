《經濟通通訊社１８日專訊》思捷環球（００３３０）公布截至今年６月底止全年業績，虧
損收窄至２１﹒４４億元，去年同期虧損２５﹒５４億元，每股基本虧損為１﹒１４元，不派末
期息。
期內，收入為１２９﹒３２億元，按年下跌１６﹒３２％；經營虧損為２０﹒８億元，去年
同期虧損２２﹒５３億元。
另外，集團關閉了１６９間無盈利店舖，削減非店舖員工人數令相關開支減少近三分之一，
當中包括為未來發展而投資的項目之新員工。（ｊｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
18/09/2019 16:46
思捷（３３０）全年虧損收窄至２１﹒４４億元，不派息
《經濟通通訊社１８日專訊》思捷環球（００３３０）公布截至今年６月底止全年業績，虧
損收窄至２１﹒４４億元，去年同期虧損２５﹒５４億元，每股基本虧損為１﹒１４元，不派末
期息。
期內，收入為１２９﹒３２億元，按年下跌１６﹒３２％；經營虧損為２０﹒８億元，去年
同期虧損２２﹒５３億元。
另外，集團關閉了１６９間無盈利店舖，削減非店舖員工人數令相關開支減少近三分之一，
當中包括為未來發展而投資的項目之新員工。（ｊｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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