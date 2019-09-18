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即市新聞

18/09/2019 11:21

【港元利率】港匯最多跌０﹒１％，三個月拆息創近兩周新高

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國公布議息結果前夕，港匯走低，最多跌０﹒１％，低見７
﹒８３，為９月１２日以來新低，不過隨著百威亞太（０１８７６）重啟上市，季結又臨近，港
元拆息普遍上揚，僅隔夜息及十二個月拆息報跌。
　　兩周錢今早逼近兩厘，而與樓按相關的一個月拆息亦進一步升至２﹒００７１４厘，較同期
美元拆息低約３個基點，三個月拆息亦漲至２﹒２８８２１厘，為９月５日以來最高水平，繼續
比美元拆息高１４個基點。六個月拆息報２﹒３３９８２厘。
　　不過，隔夜拆息三連跌，今報０﹒３７３５７厘創近兩周新低，十二個月拆息亦跌至
２﹒３５３２１厘。
　　港匯今早在７﹒８２１８至７﹒８３之間上落，最新報７﹒８２９７，較前收市價下跌
０﹒０９５％。
　　百威亞太開始招股，招股價介乎每股２７－３０元，入場費約３０３０﹒２３元，比７月時
的入場費每手４７４７﹒３６元大削逾３６％，但集資額仍達３７９億元。
　　美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果。彭博最新利率期貨顯示，市場預料減息四
分一厘機率逾８６％。聯邦基金利率將降至在１﹒７５至２厘範圍。至於大幅減息半厘機率約為
１３％。
　　另外，《彭博》報道，行政會議召集人陳智思本周接受採訪時表示，香港政府認為向抗議者
作出更多讓步、滿足他們提出的更多訴求，絲毫沒有益處，日益暴力的抗議活動一時之間也不大
可能停止。（ｃｌ）

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