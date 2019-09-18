【港元利率】港匯最多跌０﹒１％，三個月拆息創近兩周新高

《經濟通通訊社１８日專訊》美國公布議息結果前夕，港匯走低，最多跌０﹒１％，低見７

﹒８３，為９月１２日以來新低，不過隨著百威亞太（０１８７６）重啟上市，季結又臨近，港

元拆息普遍上揚，僅隔夜息及十二個月拆息報跌。

兩周錢今早逼近兩厘，而與樓按相關的一個月拆息亦進一步升至２﹒００７１４厘，較同期

美元拆息低約３個基點，三個月拆息亦漲至２﹒２８８２１厘，為９月５日以來最高水平，繼續

比美元拆息高１４個基點。六個月拆息報２﹒３３９８２厘。

不過，隔夜拆息三連跌，今報０﹒３７３５７厘創近兩周新低，十二個月拆息亦跌至

２﹒３５３２１厘。

港匯今早在７﹒８２１８至７﹒８３之間上落，最新報７﹒８２９７，較前收市價下跌

０﹒０９５％。

百威亞太開始招股，招股價介乎每股２７－３０元，入場費約３０３０﹒２３元，比７月時

的入場費每手４７４７﹒３６元大削逾３６％，但集資額仍達３７９億元。

美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果。彭博最新利率期貨顯示，市場預料減息四

分一厘機率逾８６％。聯邦基金利率將降至在１﹒７５至２厘範圍。至於大幅減息半厘機率約為

１３％。

另外，《彭博》報道，行政會議召集人陳智思本周接受採訪時表示，香港政府認為向抗議者

作出更多讓步、滿足他們提出的更多訴求，絲毫沒有益處，日益暴力的抗議活動一時之間也不大

可能停止。（ｃｌ）

