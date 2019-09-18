【自願醫保】保泰：客戶由標準計劃升級至靈活計劃，比例各佔一半

《經濟通通訊社１８日專訊》保泰人壽今年７月推出「靈活計劃－基本計劃」及「靈活計劃
－升級計劃」兩款自願醫保計劃，聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示，不少客戶都選擇由標
準計劃升級至靈活計劃，年齡以３０多歲為主，目前標準及靈活計劃的比例各佔一半。
他又指，公司未來將大力推動保險科技，以便宜價錢打開私營大門，未來期望能夠更加了解
港人的醫療需求，透過科技將醫療保障帶給市民。（ｓｋ）
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