《再戰明天》料儲局減息０﹒２５％，中美副手級貿易談判在美舉行

《經濟通通訊社１８日專訊》聯儲局明晨（１９日）宣布議息決定，市場料減息０﹒２５％

。明日，日本央行及英倫銀行宣布利率決議。

中美副手級貿易談判定於周四在華盛頓舉行，希望為１０月美國貿易代表萊特希澤及美國財

政部長努欽與中國首席談判代表、國務院副總理劉鶴舉行會談鋪路。



＊日本央行宣布利率決議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午２：３０ｐｍ，日本央行宣布貨幣政策決議，總裁黑

田東彥將舉行記者會。

７：００ｐｍ，歐盟和國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）官員在比利時央行組織的一個會議上會

面，討論加強歐元儲備貨幣地位以因應美元主導地位的計劃。６：００ｐｍ，歐洲央行執委科爾

參加一場小組討論會，主題為「歐洲穩定機制（ＥＳＭ）－－危機時期的歐元守護者」

８：００ｐｍ，歐洲央行執委勞滕施萊格參加美國智庫外交關係協會主辦的國際經濟系列活

動。



＊料聯儲局減息０﹒２５％，新西蘭公布第二季國內生產總值＊



在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國公布官方指標利率，料由２﹒２５％下調至２％。

明早５：００ａｍ，料巴西調低官方指標利率，由６％降至５﹒５％。

６：４５ａｍ，新西蘭公布第二季國內生產總值（經季節調整），季率料由０﹒６％下滑至

０﹒４％；年率料由２﹒５％放緩至２％。９：３０ａｍ，澳洲公布８月失業率，料維持於

５﹒２％；就業人口變動料由４﹒１萬跌至１﹒５萬。



＊料英倫銀行維持官方指標利率不變，美國公布８月成屋銷售＊



明晚７：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於０﹒７５％不變。

８：３０ｐｍ，美國公布一周首次申請失業救濟金人數，料由２０﹒４萬上升至２１﹒４萬

；連續申請失業救濟金人數料由１６７萬增加至１６７﹒２萬。

１０：００ｐｍ，美國公布８月成屋銷售，料由５４２萬下滑至５３８萬；月率料由２﹒５％降

至負０﹒７％。美國８月領先指標料由０﹒５％轉差至負０﹒１％。



＊澳洲成峰高教派業績＊



在本港，明日，澳洲成峰高教（０１７５２）和創新電子控股（０８３４６）公布業績。

（ｈｏ）

