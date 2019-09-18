《真知灼見－溫灼培》英國民意傾向支持約翰遜

《真知灼見》英國首相約翰遜的積極「脫歐」取態於英國國會雖然不斷碰壁，但其實際上是

有民意支持。由９月９日至１３日期間，有三個民調由三間不同機構作出，當中包括

ＹｏｕＧｏｖ、ＣｏｍＲｅｓ及Ｏｐｉｎｉｕｍ。他們全給予約翰遜所屬的保守黨從民調中領先

。在這三個民調中，保守黨的支持率最低是２８％，最高是３７％。相反在同一民調中，工黨最

低支持率為２３％，最高為２７％。自由黨及其他細黨派的支持率由於差距太遠，就不用作比較

。也是說，約翰遜於英國國會所提出的「脫歐」方案雖多次遭到阻攔，但有趣是，他最近的民望

竟然比較８月時是不跌反升。顯示約翰遜的積極「脫歐」舉動背後是得到民意支持。這正是筆者

對英鎊長遠前景感憂慮原因。只要約翰遜一天在其相位，英國「硬脫歐」的憂慮始終揮之不去。



＊須短期內宣布延遲脫歐日期＊



不過，就短線而言，承接近期英鎊升勢，加上由於現在距離１０月３１日的英國「脫歐」期

限已是愈來愈近，約翰遜必須於短期內宣布延遲「脫歐」日期。假使約翰遜一旦落實延遲「脫歐

」，當市場對「硬脫歐」憂慮一下子得以暫時減退下，不排除英鎊還有多點上升空間，技術上或

可挑戰１﹒２７美元水平，但往後料英鎊再升空間有限。如期間有任何消息顯示英國即將大選，

提防反而對英鎊不利。因為以現時約翰遜的支持率，如一旦大選他勝出的機會甚高，屆時提防英

國國會再難阻其執行「硬脫歐」。



＊美國若減息，英美息差收窄＊



最後，建議投資者多加留意明天（１９日）聯儲局及英倫銀行議息會。面對英國「脫歐」亂

局，料英倫銀行短期未必會減息，留待「脫歐」事件塵埃落定才因應到時環境才作相應行動。而

據英鎊利率期貨價格變化顯示，現市場估計就是到今年底，英倫銀行減息機會也只有約兩成。現

英國官方息率為０﹒７５％。也是說，如今晚，或嚴格來說是本港周四（１９日）凌晨時份，聯

儲局落實減息０﹒２５％，屆時英美間之息差在進一步拉近下，料這同可為英鎊帶來支持。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

