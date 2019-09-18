【日韓相爭】南韓今日起將日本從貿易白名單除名，日方：極度遺憾

《經濟通通訊社１８日專訊》南韓宣布已經將日本從貿易白名單國家中除名，以報復與日本

類似的措施。

南韓產業通商資源部稱，更加嚴格的貿易管制將自今日起生效，包括拉長申請許可程序的時

間，以及對日本出口武器相關的產品將增加文書工作。

日本稱，南韓在無充分解釋的情況下將日本貿易白名單中除名的決定令人極度遺憾。

自從南韓最高法院去年裁定日本企業賠償二戰期間強徵南韓勞工後，日韓兩國關係惡化。日

本８月底將南韓移出貿易白名單，同時就三種半導體高科技原材料對南韓實施出口管制。

（ｍｎ）

