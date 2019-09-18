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即市新聞

18/09/2019 10:00

《基金之道－龐寶林》人無千日好，花無百日紅

　　《基金之道》近一個月中美之間的關係可以用「愛則加諸膝，惡則墜諸淵」來形容。８月初
在美國總統特朗普威脅９月１日起對更多中國輸美商品加徵關稅後中美關係正式進入白熱化階段
。此外，人民幣破「七」創１１年最低後美國連夜指責中國操縱匯率將貿易戰帶入貨幣戰後，已
然緊繃的中美關係遭到嚴重的衝擊。之後幾日中美互相出招，你來我往，招招來勢洶洶，劍拔弩
張的緊張局面令全球市場避險情緒陡升，外界日益擔憂，中美關係迅速惡化將給已經非常脆弱的
全球經濟帶來更大壓力。
　　在投資者積極地為全球避險情緒陡升做著防禦策略時，中美關係又出現了緩和，美國宣布部
分放棄自９月１日起對剩餘３０００億美元中國進口商品征收１０％的關稅的計劃，近乎一半關
稅的推遲使得中美貿易戰緩和的曙光重現，使得零售商和科技企業原本緊繃的神經得到暫時的放
鬆，黃金，債券基金等避險資產由升轉跌。
　　人無千日好，花無百日紅。僅僅過了幾日全球兩個最大經濟體之間針鋒相對的貿易戰又再次
出現新的升級。在中國表示將在９月１日對５０７８種來自美國的產品加徵５％或１０％的關稅
後，美國總統特朗普開始對中國新一輪關稅行動給予回擊，將約５５００億美元中國輸美商品的
關稅稅率再上調５％。美國將從１０月１日開始，把針對２５００億美元中國進口商品的關稅，
從現在的２５％提高至３０％。計劃對其餘３０００億美元中國商品徵收的關稅稅率從１０％提
高至１５％。
　　跌宕起伏的中美關係在進入９月後又出現了新的轉機，中美同意１０月初在華盛頓舉行中美
經貿高級別磋商，特朗普因中國７０周年國慶而延遲至１０月中旬才向２５００億美元中國貨品
徵收額外關稅，這讓期盼貿易戰緩和的投資者松了口氣。中美自８月升級貿易戰以來首次釋放出
實質性善意，中國恢復購買美國２０萬噸大豆及大量豬肉，特朗普稱或簽臨時協議。市場風險偏
好也大幅回暖，１０年期美債收益率實現八連漲，也創三年最大的單周漲幅。
　　目前來看，貿易爭端有所緩和，美國經濟表現仍佳，基本面並沒有出現惡化，消費者支出依
然強勁且仍支撐著溫和的經濟成長步伐。孳息倒掛情況早前也不太嚴重及現已經糾正，聯儲局根
本缺乏減息理據，如果基於經濟下行壓力增大的理由，那麼一旦此次聯儲局減息，又將於之前一
樣為保險式減息。預計期望低利率的特朗普又將密集的朝聯儲局「開火」，首打的牌應該就是中
美貿易戰升級，雖然中美將於１０月進行談判，但市場情緒有些過於樂觀，中美之間的分歧仍巨
大，後續談判再現波折的可能仍然很大，投資者可以考慮在市場出現低位時購入投資級別債券基
金或者貴金屬板塊基金以防止１０月市場出現大幅波動。《東驥基金管理董事總經理　龐寶林》

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