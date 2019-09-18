觀望議息結果，港股收低３６點報２６７５４，成交僅５９５億

《經濟通通訊社１８日專訊》美國聯儲局將於本港時間明日（１９日）凌晨公布議息結果，

市場觀望氣氛濃厚，恆指全日窄幅上落，高低波幅僅１６０點，最終收市軟３６點，十天線（約

２６８８３）及五十天線（約２６８９０）得而復失，成交不足６００億元。

雖然市場早已預期局方將減息四分一厘，惟對往後的減息步伐仍然未有明確指示，故觀望議

息聲明及主席鮑威爾在記者會上的講話。恆指今早跟隨美股高開４８點，報２６８３８，隨後升

幅一度擴大至１００點，至２６８９１，即約５０天線水平（２６８９０）已掉頭向下，午後隨

著Ａ股升幅收窄加大跌勢，曾經回吐５９點，低見２６７３０，收市最終軟３６點或跌

０﹒１３％，報２６７５４；主板成交５９５﹒０８億元跌逾１２％。國企指數收跌０﹒２３％

或跌２３點，報１０４７８。

Ａ股今日則見回穩，滬綜指全日收升０﹒２５％，報２９８５﹒６６，惟未能收復３０００

點大關；深成指升０﹒３１％，報９７５３﹒３１；兩市總成交不足５０００億元，只有

４８７２億，按日減少近１７％。

重磅股方面，友邦（０１２９９）尾市有追捧，一度帶領恆指輕微倒升，收市則揚０﹒７％

，報７８﹒９元；匯控（００００５）遭穆迪降外幣存款評級至負面；惟股價未受影響，收升

０﹒１７％，報５９﹒８５元；港交所（００３８８）連跌兩日後略見反彈，微升０﹒２６％，

報２３３﹒２元；騰訊（００７００）頻頻回購，惟股價微軟０﹒１７％，報３４３元；工行

（０１３９８）近日獲北水追捧，惟股價未見硬淨，走低０﹒９４％，報５﹒２８元；至於上日

（１７日）北水重沽的建行（００９３９）跌幅較輕微，僅收低０﹒３３％，報６元。



＊手機股領漲瑞聲冠藍籌，油價重挫油股愁鐵鳥飛＊



有傳蘋果公司旗下新推的ｉｐｈｏｎｅ１１大賣，刺激蘋果供應商瑞聲（０２０１８）一度

急升逾一成二，重上４５元水平，收市仍抽高１０﹒１７％，報４４﹒４元，為升幅最大藍籌；

同業舜宇（０２３８２）的一大收入來源－－華為即將發布Ｍａｔｅ３０系列旗艦手機，有指該

系列下半年出貨量將高達２０００萬部，惟舜宇仍然在高位整固，收市微升０﹒３４％，報

１１６﹒９元。另外，華顯光電（００３３４）及信利國際（００７３２）分別飆１３﹒６８％

及１１﹒３２％，報０﹒５４元及１﹒１８元；至於富智康（０２０３８）則仍然受累鴻海創辦

人郭台鉻棄選台灣總統的政治消息，續軟４％，報０﹒９６元。

內地發布促進體育消費意見，政策未真正落台，體育用品股已率先炒上。安踏

（０２０２０）抽高３﹒８２％，報６５﹒３元；特步（０１３６８）飆３﹒７４％，報

４﹒４４元；李寧（０２３３１）揚３﹒５６％，報２３﹒３元；３６１度（０１３６１）跟升

２﹒６１％，報１﹒５７元。

沙特稱，本月底將完全恢復石油生產，拖累隔晚兩款期油重挫約６％，三桶油則全線低收。

中石化（００３８６）挫２﹒０６％，報４﹒７６元；中石油（００８５７）降１﹒６２％，報

４﹒２４元；中海油（００８８３）回吐１﹒４％，報１２﹒６８元。

不過，另一邊廂，中資航空股受惠。國航（００７５３）高飛４﹒１１％，報７﹒３５元；

南航（０１０５５）走高２﹒７３％，報４﹒９元；東航（００６７０）收升１﹒５３％，報

３﹒９７元。



＊啤酒股再炒影子股概念，議息完結前地產股偏軟＊



百威亞太（０１８７６）重新上市今日起招股，本地上市的啤酒股續有影子概念炒作。青啤

（００１６８）漲１﹒９５％，報４９﹒６元；潤啤（００２９１）揚１﹒３％，報４２﹒８元

。

高盛調整對三大中資電訊股的看法，其中，中聯通（００７６２）獲唱好，評級升至「買入

」，目標價亦調高至１０﹒３元，聯通股價一度抽高逾２％見８﹒５元，惟收市僅報８﹒３７元

，升０﹒７２％；中電信（００７２８）被輕微調低目標價至５元，惟股價微升０﹒２８％，報

３﹒６３元；中移動（００９４１）遭大削一成半目標價至７０蚊，股價仍未見有大影響，收市

報６５﹒７元，略軟０﹒４５％。

議息結果出爐前夕，本地地產股偏軟。嘉里建設（００６８３）走低１﹒９９％，報

２４﹒６５元；會德豐（０００２０）降１﹒３％，報４５﹒６５元；長實（０１１１３）下跌

１﹒１５％，報５５﹒８５元；新世界（０００１７）低收０﹒７９％，報１０﹒１元。

上日急升的煤炭股有回吐，神華（０１０８８）挫２﹒７３％，報１６﹒４元，為表現最差

藍籌；兗煤（０１１７１）滑０﹒６９％，報８﹒６１元；中煤能源（０１８９８）無升跌，報

３﹒２９元。（ｋｌ）

