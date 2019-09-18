【本港樓市】青年置業租屋難，團體倡房委會建青年共居單位

《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥下月公布《施政報告》，團體「關注青年住

屋聯席」認為政府對支援青年住屋的政策不足，建議政府跨部門處理，從協助置業及租樓兩目標

入手，包括放寬首置人士樓按貸款、增加資助出售房屋的單身申請配額比例，以及加快推展青年

宿舍項目，又建議房委會增建青年住屋單位。

團體認為，非長者一人類別申請公屋，採取配額及計分制，嚴重壓抑青年住屋訴求。他們認

為既然房委會有提供專為單身長者而設的「長者住屋」單位，建議房委會興建以宿舍形式的住屋

單位，供３１歲以上的「後青年」入住，不設入住年期限制，予非長者一人組群有較安穩生活。

聯席成員兼房委會委員招國偉認為，倡建的房委會青年住屋，跟現行青年宿舍政策，性質無

重疊。他指出，青年宿舍有租住年期限制，多數供１８至３０歲青年最多租住５年，加上青年宿

舍項目多由ＮＧＯ主導，落成進度很慢，至今仍未有宿舍落成，認為政府應在青年住屋政策上，

有更多承擔。

「關注青年住屋聯席」召集人藍偉良稱，目前港府的公營房屋政策，長者及家庭申請可優先

揀樓，單人申請排最後，是忽視及壓抑單身青年的住屋訴求，形容做法變相令青年「向下流」。

他認為反修例爭議突顯青年不滿政府施政，相信住屋問題是不滿情緒來源之一。

團體計劃，未來會將報告提交予青年發展委員會主席兼政務司司長張建宗，盼獲當局採納建議。

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