《鍾之日記》觀望議息，成交收縮

《鍾之日記》９月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國聯儲局將於本港時間明日（１９日）凌晨公布議息結果，市場觀望氣氛濃厚，恆指全日

窄幅上落，高低波幅僅１６０點，，收市最終軟３６點或跌０﹒１３％，報２６７５４；十天線

（約２６８８３）及五十天線（約２６８９０）得而復失，成交５９５﹒０８億元跌逾１２％。

反修例風波持續，立法會議員何君堯的愛駒「天祿」今晚（１８日）原定在跑馬地馬場頭場

出賽，惟有網民發起圍堵馬場，香港賽馬會今日下午接近１時突宣佈取消今晚跑馬地所有賽事。

因一位馬主而完全取消賽事，令市場嘩然，香港馬主協會前會長吳嵩接受ＴＯＰｉｃｋ訪問時認

為對準備出賽的馬匹和馬迷都不公平，笑指現時不論紅黃藍綠黑政見的馬迷都「嬲爆」。他預計

，今晚的投注額可高達１０幾億元，政府稅收約為７０００萬至１億元，可見損失重大。

除了馬不能照跑，煙花匯演亦無緣，康文署宣布，鑑於當前的情況及整體公眾安全的考慮，

將會取消原定於１０月１日晚上在維港舉行的國慶煙花匯演。



＊Ａ場成交不足五千億，本月最低＊



人行新一輪ＭＬＦ縮量兼保持利率不變，出乎市場預期，導致滬深股市昨日（１７日）急跌

。官媒連忙發功，稱降息窗口仍存在，股市今早回穩，滬綜指最高見２９９６﹒４點，不過三千

整數關湧現壓力，全日悶升０﹒２５％，收報２９８５﹒６６點。市場氣氛轉差，兩市全日成交

僅４８７２億人民幣，按日大減１６﹒８％，為本月最低。不過，外資捧場，通過陸股通淨買入

３９﹒２億人幣，９月６日以來最多。



＊新ｉＰｈｏｎｅ內地銷情高漲，蘋概股急升助興＊



蘋果公司近日推出三款新ｉＰｈｏｎｅ，包括入門版的ｉＰｈｏｎｅ １１，以及較高規格

的ｉＰｈｏｎｅ １１ Ｐｒｏ及ｉＰｈｏｎｅ １１ Ｐｒｏ Ｍａｘ。

正當中美貿易關係持續僵持、美國連番打壓華為等中國企業，加上內地網民認為國產手機水

平已超ｉＰｈｏｎｅ，不支援５Ｇ為人詬病，故內地一直有聲音稱要罷買蘋果。不過，蘋果今次

的定價比近年更為進取，其中ｉＰｈｏｎｅ １１作為ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ的後繼機，在中國的

售價僅為５４９９元人民幣起，比ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ去年推出時的售價低了足足１千元人幣，

令其入門門檻更低。

雖面對「國仇家恨」，但身體最誠實，ｉＰｈｏｎｅ １１在內地網購平台天貓開售當晚，

一分鐘內已突破逾億元人幣。而另一電商京東開始預售後５分鐘，ｉＰｈｏｎｅ １１ Ｐｒｏ

所有型號就已售罄，該平台的新ｉＰｈｏｎｅ預售量較去年增長達４８０％。

多次準確預測蘋果新產品細節的天風國際證券分析師郭明錤認為，新ｉＰｈｏｎｅ １１

Ｐｒｏ的預購需求將超出預期，因市場對新色需求較強。他認為，相較起美國市場，中國市場對

較便宜的ｉＰｈｏｎｅ １１最感興趣，故將今年新ｉＰｈｏｎｅ出貨量預測值從之前６５００

至７０００萬部，上調至７０００至７５００萬部。

新ｉＰｈｏｎｅ銷量惹來市場憧憬，一眾蘋概股亦見支持。華顯光電（００３３４）飆

１３﹒７％，信利國際（００７３２）大漲１１﹒３％，瑞聲科技（０２０１８）亦急升

１０﹒２％，高偉電子（０１４１５）漲９％，丘鈦科技（０１４７８）急升７﹒４％，通達集

團（００６９８）漲６﹒２％，比亞迪電子（００２８５）也升５％。惟富智康（０２０３８）

仍受鴻海集團創辦人郭台銘退選的拖累，收跌４％。



＊沙特油氣設施恢復進度勝預期，三桶油回吐＊



上周六（１４日）沙特產油設受襲，引發市場對供應衝擊的擔憂，導致油價一度飆升兩成。

但沙特阿拉伯能源部長表示，該國已完全恢復石油生產，本月將繼續向客戶提供全部石油供應，

而下月石油產量將達至每日９８９萬桶。沙特稱已解決全球石油產量減少５％的問題，油價周二

急挫約６％。

有美國官員向外電表示，美方目前認為沙特產油設受襲源自伊朗西南部。而自美國總統特朗

普去年退出伊朗核協議，重新對其石油出口實施制裁，兩國關係便開始惡化，不過德黑蘭方面一

直否認對發動襲擊的指控，並排除與特朗普會談的可能性。沙特阿拉伯國王薩勒曼呼籲，世界各

國政府應對石油供應面臨的威脅。

石油供應情況復原，對於油股而言反而是壞消息，要吐出部分早前升幅，如中石化

（００３８６）挫２﹒１％，中石油（００８５７）跌１﹒６％，中海油（００８８３）跌

１﹒４％。燃氣價格優勢地位有降，天倫燃氣（０１６００）跌３﹒２％，中油燃氣

（００６０３）跌１﹒８％，中國油氣（００７０２）挫１％。



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