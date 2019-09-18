【駐京專電】人行：８月地方債發５６９５億，同業存單１﹒７萬億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》人民銀行公告８月金融市場運行情況。８

月，債券市場共發行各類債券４﹒４萬億元（人民幣．下同）。其中，國債發行４２４４﹒４億

元，地方政府債券發行５６９４﹒７億元，金融債券發行６０５４﹒５億元，公司信用類債券發

行８９６６﹒３億元，資產支持證券發行８１８﹒４億元，同業存單發行１﹒７萬億元。

截至８月末，債券市場托管餘額為９５﹒１萬億元。其中，國債托管餘額為１５﹒２萬億元

，地方政府債券托管餘額為２０﹒９萬億元，金融債券托管餘額為２２﹒５萬億元，公司信用類

債券托管餘額為２０﹒９萬億元，資產支持證券托管餘額為３﹒３萬億元，同業存單托管餘額為

１０﹒１萬億元。

８月，銀行間貨幣市場成交共計８２﹒８萬億，同比降１０﹒１８％，環比降８﹒５６％。

８月，同業拆借月加權平均利率為２﹒６５％，較上月上行５７個基點；質押式回購月加權平均

利率為２﹒６５％，較上月上行５０個基點。



＊８月滬深股市日均交易量環比增近１２－１３％＊



８月末，上證綜指收於２８８６﹒２４點，較上月末下降４６﹒２７點，降幅為１﹒５８％

；深證成指收於９３６５﹒６８點，較上月末上漲３９﹒０７點，漲幅為０﹒４２％。８月份，

滬市日均交易量為１９４４億元，環比增長１１﹒６７％，深市日均交易量為２５４０億元，環

比增長１３﹒３４％。

