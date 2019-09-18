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18/09/2019 08:34

【駐京專電】人行：８月地方債發５６９５億，同業存單１﹒７萬億

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》人民銀行公告８月金融市場運行情況。８
月，債券市場共發行各類債券４﹒４萬億元（人民幣．下同）。其中，國債發行４２４４﹒４億
元，地方政府債券發行５６９４﹒７億元，金融債券發行６０５４﹒５億元，公司信用類債券發
行８９６６﹒３億元，資產支持證券發行８１８﹒４億元，同業存單發行１﹒７萬億元。
　　截至８月末，債券市場托管餘額為９５﹒１萬億元。其中，國債托管餘額為１５﹒２萬億元
，地方政府債券托管餘額為２０﹒９萬億元，金融債券托管餘額為２２﹒５萬億元，公司信用類
債券托管餘額為２０﹒９萬億元，資產支持證券托管餘額為３﹒３萬億元，同業存單托管餘額為
１０﹒１萬億元。
　　８月，銀行間貨幣市場成交共計８２﹒８萬億，同比降１０﹒１８％，環比降８﹒５６％。
８月，同業拆借月加權平均利率為２﹒６５％，較上月上行５７個基點；質押式回購月加權平均
利率為２﹒６５％，較上月上行５０個基點。
　
＊８月滬深股市日均交易量環比增近１２－１３％＊
　
　　８月末，上證綜指收於２８８６﹒２４點，較上月末下降４６﹒２７點，降幅為１﹒５８％
；深證成指收於９３６５﹒６８點，較上月末上漲３９﹒０７點，漲幅為０﹒４２％。８月份，
滬市日均交易量為１９４４億元，環比增長１１﹒６７％，深市日均交易量為２５４０億元，環
比增長１３﹒３４％。

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