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18/09/2019 08:57

【駐京專電】習近平授勳４２人，董建華獲授一國兩制傑出貢獻者

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》慶祝中華人民共和國成立７０周年，隆重
表彰為新中國建設和發展作出傑出貢獻的功勳模範人物，國家主席習近平簽署主席令，授予４２
人國家勳章、國家榮譽稱號。
　　包括一、授予于敏、申紀蘭（女）、孫家棟、李延年、張富清、袁隆平、黃旭華、屠呦呦（
女）「共和國勳章」。
　　二、授予勞爾．卡斯特羅．魯斯（古巴）、瑪哈扎克里．詩琳通（女，泰國）、薩利姆．艾
哈邁德．薩利姆（坦桑尼亞）、加林娜．維尼阿米諾夫娜．庫利科娃（女，俄羅斯）、讓－皮埃
爾．拉法蘭（法國）、伊莎白．柯魯克（女，加拿大）「友誼勳章」。
　　三、授予葉培建、吳文俊、南仁東（滿族）、顧方舟、程開甲「人民科學家」國家榮譽稱號

　　授予于漪（女）、衛興華、高銘暄「人民教育家」國家榮譽稱號；
　　授予王蒙、秦怡（女）、郭蘭英（女）「人民藝術家」國家榮譽稱號；
　　授予艾熱提．馬木提（維吾爾族）、申亮亮、麥賢得、張超「人民英雄」國家榮譽稱號；
　　授予王文教、王有德（回族）、王啟民、王繼才、布茹瑪汗．毛勒朵（女，柯爾克孜族）、
朱彥夫、李保國、都貴瑪（女，蒙古族）、高德榮（獨龍族）「人民楷模」國家榮譽稱號；
　　授予熱地（藏族）「民族團結傑出貢獻者」國家榮譽稱號；
　　授予董建華「一國兩制傑出貢獻者」國家榮譽稱號；
　　授予李道豫「外交工作傑出貢獻者」國家榮譽稱號；
　　授予樊錦詩（女）「文物保護傑出貢獻者」國家榮譽稱號。

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