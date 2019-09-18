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18/09/2019 08:14

【聚焦數據】首８月財政收入增３﹒２％，８月支出負增長年內首現

　　《經濟通通訊社１８日專訊》財政部公布，１－８月全國一般公共預算收入１３７０６１億
元（人民幣．下同），同比增長３﹒２％，完成全年預算收入的７１﹒２％；一般公共預算支出
１５３０６９億元，同比增長８﹒８％，完成全年預算支出６５％。
　　財政部並未公布單月數據，《路透》根據歷史數據測算，８月，全國財收１１，４３８億元
，增長３﹒３％；全國一般公共預算支出１５１０６億元，同比下降０﹒２％，為年內首現負增
長，而且首８月支出規模僅相當於全年預算支出的６５％，凸顯財政支出在年初的高歌猛進之後
，已經陷入後繼乏力的窘境。

＊減稅降費效應顯現，個人所得稅大降三成＊

　　在財政收入方面，減稅降費效應進一步顯現，１－８月全國稅收收入同比下降０﹒１％，增
速較１－７月減少０﹒４個百分點；非稅收入則進一步提速，首８月同比增長２７﹒３％，增速
提高２﹒５個百分點。
　　１－８月累計，國內增值稅４４９０８億元，同比增長４﹒７％；企業所得稅３１０３０億
元，同比增長３﹒６％；個人所得稅７２１２億元，同比下降３０﹒１％。證券交易印花稅
９６０億元，同比增長１５﹒８％。
　　支出方面，首８月支出增速最高領域為交通運輸支出８４１３億元，同比增１６﹒１％；其
次是科學技術支出５０５２億元，同比增長１５﹒２％；節能環保支出３８４９億元，同比增長
１３％。（ｃｔ）

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