【聚焦數據】首８月財政收入增３﹒２％，８月支出負增長年內首現

《經濟通通訊社１８日專訊》財政部公布，１－８月全國一般公共預算收入１３７０６１億

元（人民幣．下同），同比增長３﹒２％，完成全年預算收入的７１﹒２％；一般公共預算支出

１５３０６９億元，同比增長８﹒８％，完成全年預算支出６５％。

財政部並未公布單月數據，《路透》根據歷史數據測算，８月，全國財收１１，４３８億元

，增長３﹒３％；全國一般公共預算支出１５１０６億元，同比下降０﹒２％，為年內首現負增

長，而且首８月支出規模僅相當於全年預算支出的６５％，凸顯財政支出在年初的高歌猛進之後

，已經陷入後繼乏力的窘境。



＊減稅降費效應顯現，個人所得稅大降三成＊



在財政收入方面，減稅降費效應進一步顯現，１－８月全國稅收收入同比下降０﹒１％，增

速較１－７月減少０﹒４個百分點；非稅收入則進一步提速，首８月同比增長２７﹒３％，增速

提高２﹒５個百分點。

１－８月累計，國內增值稅４４９０８億元，同比增長４﹒７％；企業所得稅３１０３０億

元，同比增長３﹒６％；個人所得稅７２１２億元，同比下降３０﹒１％。證券交易印花稅

９６０億元，同比增長１５﹒８％。

支出方面，首８月支出增速最高領域為交通運輸支出８４１３億元，同比增１６﹒１％；其

次是科學技術支出５０５２億元，同比增長１５﹒２％；節能環保支出３８４９億元，同比增長

１３％。（ｃｔ）

