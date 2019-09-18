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18/09/2019 08:44

【人行操作】中信證券：ＭＬＦ利率持平或不代表降息預期落空

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中信證券指出，在諸多基本面利空之下，人行周二（１７日）
中期借貸便利（ＭＬＦ）操作「減量不減價」，操作利率維持不變，寬鬆程度不及市場前期預期
，當日股市大跌，債市同步走弱，呈現「股債雙殺」的局面。
　　中信證券認為，ＭＬＦ操作或不意味著降息預期落空，人行可能在美聯儲降息之後通過調整
公開市場操作（ＯＭＯ）利率實現降息，而「豬油（豬價＋油價）共振」能否真正出現還取決於
未來油價走勢。債市策略上，該行認為調整就是機會。（ａｃ）

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