【華為動向】華為發布全球最快ＡＩ訓練集群Ａｔｌａｓ　９００

《經濟通通訊社１８日專訊》華為全聯接大會於９月１８日－９月２０日在上海世博展覽館

與世博中心舉行，華為副董事長胡厚崑發布華為計算產業戰略，並推出全世界訓練速度最快的人

工智慧集群Ａｔｌａｓ ９００。Ａｔｌａｓ ９００是當前全球最快的ＡＩ訓練集群，由數千

顆昇騰處理器組成，在衡量ＡＩ計算能力的模型訓練中，Ａｔｌａｓ ９００只用了５９﹒８秒

就完成了訓練，比原來的世界記錄還快了１０秒。

胡厚崑表示，Ａｔｌａｓ ９００的強大算力，可廣泛應用於科學研究和商業創新。比如天

文探索、石油勘探等領域，都需要進行龐大的數據計算和處理，原來可能花費好幾個月的工作，

現在交給Ａｔｌａｓ ９００，就是幾秒鍾的事情。



＊胡厚崑：華為將堅定不移地投入計算產業＊



胡厚崑表示，在計算的智能時代有三大重要特徵，包括超強的算力、計算和智能將會無處不

在、端邊雲之間需要高效的協同。他認為，要實現這三個特徵仍面臨很多挑戰，比如需要超強的

算力、探索新的計算架構、面向全場景的處理器等等。

華為預測，基於統計的計算模式將逐漸成為主流，預計５年後，ＡＩ計算所消耗的算力將會

佔到全社會算力消耗總量的８０％以上。為此，華為將從四方面加大對計算產業的投入，包括架

構創新的突破、全場景處理器族的投資，堅持有所為有所不為的商業策略，以及不遺餘力地構建

開放生態。

胡厚崑還表示，未來十年是整個計算產業的黃金十年，雖然會面臨很多的困難，但也面臨著

巨大的市場，５年內計算產業的空間可能達到每年２萬億美元。為了加快計算產業生態構建，胡

厚崑宣布華為將推出新一輪「沃土計劃」，投資總額達１５億美元，計劃匯聚５００萬開發者。

過去四年華為的「沃土計劃」匯聚了超過１３０萬開發者和１４０００家ＩＳＶ。（ｃａ）

