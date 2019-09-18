《經濟通通訊社１８日專訊》華為將於北京時間９月１９日晚上，在德國慕尼黑發布
Ｍａｔｅ ３０系列旗艦手機。旗艦手機會搭載華為最新的麒麟９９０晶片，不過，華為已表明
這款手機不會不預裝Ｇｏｏｇｌｅ的應用和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ服務。
天風國際分析師郭明錤發布報告指出，華為高端手機約７０％是在中國銷售，故因欠缺
ＧＭＳ預裝而無法在海外市場銷售對Ｍａｔｅ ３０出貨影響有限，預估２０１９年下半年
Ｍａｔｅ ３０系列出貨量約２０００萬部。（ｃａ）
18/09/2019 14:16
【華為動向】華為Ｍａｔｅ ３０系列手機明發布，料出貨勝預期
《經濟通通訊社１８日專訊》華為將於北京時間９月１９日晚上，在德國慕尼黑發布
Ｍａｔｅ ３０系列旗艦手機。旗艦手機會搭載華為最新的麒麟９９０晶片，不過，華為已表明
這款手機不會不預裝Ｇｏｏｇｌｅ的應用和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ服務。
天風國際分析師郭明錤發布報告指出，華為高端手機約７０％是在中國銷售，故因欠缺
ＧＭＳ預裝而無法在海外市場銷售對Ｍａｔｅ ３０出貨影響有限，預估２０１９年下半年
Ｍａｔｅ ３０系列出貨量約２０００萬部。（ｃａ）
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