【華為動向】華為Ｍａｔｅ　３０系列手機明發布，料出貨勝預期

《經濟通通訊社１８日專訊》華為將於北京時間９月１９日晚上，在德國慕尼黑發布

Ｍａｔｅ ３０系列旗艦手機。旗艦手機會搭載華為最新的麒麟９９０晶片，不過，華為已表明

這款手機不會不預裝Ｇｏｏｇｌｅ的應用和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ服務。

天風國際分析師郭明錤發布報告指出，華為高端手機約７０％是在中國銷售，故因欠缺

ＧＭＳ預裝而無法在海外市場銷售對Ｍａｔｅ ３０出貨影響有限，預估２０１９年下半年

Ｍａｔｅ ３０系列出貨量約２０００萬部。（ｃａ）

