《股林淘金－林家亨》數字化管理鞋服，滔博（０６１１０）值得抽

《股林淘金》滔博國際（０６１１０）由已退市的百麗國際分拆上市，專注於國內運動零售

。以２０１８年中國運動鞋服零售市場總額計算，集團已成為中國最大的運動鞋服零售商。集團

旗下零售網絡遍布中國２６８個城市，銷售１１個國際運動品牌產品。今次上市集資最多達

９３﹒９億元，市值約為５１３﹒５億至６２４﹒９億港元，是繼百威啤酒（０１８７６）後，

較為大型的新股。



集團將全國門店網絡的營運數據數碼化，系統可精準知道單個門店的採購和庫存情況，有效

降低了經營成本，現時庫存周轉天數為１１５﹒２天，較行業平均值１８０天為優秀。除此之外

，集團推行會員計劃，旗下會員規模達到２２００萬名，佔了店內零售總額的７６﹒７％。會員

計劃有利集團推廣旗下新產品，從客戶購買數據可有助預測消費者對連動鞋喜愛的類別，從而調

整產品庫存的比重。



受惠中國人均收入持續提升，加上今年中央政府推出一系列支持中國體育產業發展的政策，

內地體育市場有巨大發展潛力。今年已刺激一眾設計和生產鞋類的企業，如安踏（０２０２０）

、李寧（０２３３１）和特步國際（０１３６８），其股價在今年表現優異。預期整個產業的發

展，可同時帶動下游體育業務，滔博國際可從中受惠。



以招股價介乎每股８﹒３至１０﹒１元計算，預測市盈率約１７倍至２１倍水平附近。集團

目前經營利潤率，增長率和運營效率都顯著高於行業水平。在數字化運營，及社交平台的推廣之

下，應可在運動鞋服零售市場中，獲得更多的市場佔比。惟最近港股市場較為波動，新股市場轉

趨疲弱，投資者可作現金認購，止蝕價宜設於認購價之下的５％。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

