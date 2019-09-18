【ＦＯＣＵＳ】花旗國現「錢荒」，港樓小心添稻草

【ＦＯＣＵＳ】２０１３年６月的內地「錢荒」事件，周一（１６日）突於花旗國重演，並

逼使聯儲啟用正回購操作向市場緊急注資５３１﹒５億美元，為十年來首次。聯儲本周鐵定再減

息（政策基準利率）之際，貨幣市場利率卻不跌反飆，拋開企業集中繳稅、國債發行結算等技術

性因素，恐警示聯儲正失去對短期拆借這一實施貨幣政策關鍵工具的控制力。倘情況惡化，「Ｑ

Ｅ４﹒０」非盡不可能。

花旗國銀行體系現「美元荒」，連鎖反應須留意會否因此推抵港匯及推升港息。８月底至今

，本港多間銀行調高轉按及新造按揭封頂息率的趨勢仍在持續；加上中資發行的美元計價不良公

司債有高達７５％將於２０２０年到期－－倘「錢荒」蔓延香江，樓市恐首當其衝，風險不可不

防。



＊顯失幣策關鍵工具控制力＊



ＱＥ十年，美元仍洛陽紙貴；周四（１９日）再減息在即，美國貨幣市場利率之一的隔夜一

般抵押品（ＧＣ）回購利率，周一起卻離奇升至４﹒７５％，周二再飆至８﹒７５％，錄史上最

大升幅，完全拋離現時聯邦基金基準利率２％－２﹒２５％區間。

基準利率大趨勢下行，實際市場利率卻走升，顯示美國銀行體系美元短缺，背後原因或有三

：一，聯儲近年收縮債券持有規模（即縮表，最新已於８月起停止）；二，企業集中繳稅（周一

為繳納季度聯邦稅的截止日）；三，國債拍賣結算（周一是美國財政部７８０億美債拍賣計劃結

算日）。拋開二、三的技術性因素，今次美國式「錢荒」猶如一道分水嶺，顯示聯儲恐正失去對

短期拆借這一實施貨幣政策關鍵工具的控制力。

儘管聯儲周二緊急祭出５３１﹒５億美元正回購為銀行體系注資，為十年來首次，並預告周

三或將再祭最多７５０億美元正回購，但更多動作勢陸續有來。除了最快周四將宣布５月議息時

曾討論過的「常備回購便利工具（ＳＲＦ）」，「新債王」岡拉克更直指，聯儲更有可能「很快

」恢復資產負債表擴張，即重啟ＱＥ。



＊多跡象顯市場流動性吃緊＊



事實上，從主要央行紛祭「預防式減息」，到「貨幣＋財政」雙寬鬆大勢難擋，市場利率與

政策利率「一高一低」的尷尬，從多個市場現象皆有跡可循。

現象之一是，自８月底起，由獅子行（００００５）發起的本港多間銀行相繼調高轉按及新

造按揭封頂息率，最新跟進的東亞（０００２３）亦最新上調轉按封頂息率；現象之二是，從捲

土重來的百威亞太（０１８７６），到共享辦公室龍頭ＷｅＷｏｒｋ的母企，均大削

ＩＰＯ集資額或估值；現象之三是，內房今年發行美元債平均利率為８﹒９９％，遠高於去年的

７﹒４２％水平。

聯儲十年來首祭回購注資操作，鮑叔面對「以多快速度減息」的難題之外，再增「是否重啟

ＱＥ」的躊躇。目前來看，「ＱＥ４﹒０」可能仍小；換言之，美元的流動性風險將持續，市場

須留意會否因此推抵港匯及推升港息。倘若港銀未來續調高轉按按揭息率，本就受政治風波、經

濟衰退夾擊的樓市，勢再添稻草，風險不可不防。

