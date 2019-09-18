《投資智慧－鄧聲興》公私合營開拓農地，足夠應付中長期土地供應

《投資智慧》本港土地供應持續緊張。有政黨建議政府引用《收回土地條例》大力興建公屋

。事實上，專責小組過去亦提出多個收地建議選項，政府在去年施政報告提出土地共享先導計劃

，即公私合營發展農地。現時農地若轉換為住宅用地，必須獲得政府批准更改規劃和補地價才能

實現。政府預期透過農地轉換土地用途機制，釋放更多住宅用地。當中有６０至７０％新增的樓

面面積，擬作公營房屋用途。不過由於政府暫緩土地共享先導計劃，可能導致發展商推延原定由

農地改劃得來的樓盤推出，估計逾２０００個私樓單位未能在中短期內出現，同時亦可能導致逾

４６００個公營房屋單位順延推出。



本港土地供應明顯不足於人口增長，另一較為快捷可取的方法可考慮新界土地的換地項目，

或換取發展商在農地的發展權，以往港英政府在處理新界土地的「乙種換地權益書」

（Ｌｅｔｔｅｒ Ｂ）亦有往例。資料顯示，四大發展商擁有逾億方呎農地，恆地

（０００１２）旗下農地儲備為四大地產商之首，截至２０１８年底，擁約４５００萬方呎農地

（佔約４５％）。其次新地（０００１６）擁約３１００萬方呎農地（佔約３０％），新世界

（０００１７）有約１７００萬方呎農地（佔約１６％），長實（０１１１３）佔比９％最少，

有９００萬方呎農地。



若政府引用條例收回地產商之農地以作興建公屋，在配合１０年房屋建屋目標下，政府需要

覓地興建６﹒７萬間公共房屋單位，如以地積比率３﹒５倍計，估計需要８００萬方呎農地，另

額外８００萬方呎土地用作綠化及公共設施的用途。反觀現時大型發展商擁有超過１億方呎農地

，足夠應付中長期土地供應。若政府能夠大刀闊斧，透過公私合營方式發展新界農地，同時在策

劃過程增加透明度，釋除公眾官商勾結等疑慮，而社會大眾亦以開放態度的前提下，筆者認為以

公私合營模式開拓農地的方案未必不可取。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

