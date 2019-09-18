《一語中的》恆指上周五（１３日）高見２７３６６點後大幅下跌，看上去方向不樂觀，但
考慮到Ａ股的支撐還在那裡反彈的概率高，因此港股的下跌空間也有限。但香港街頭依然在鬧，
穆迪近日宣布把香港長期信貸評級展望由穩定將為負面，對資金仍是有著影響，更何況香港本土
企業尤其零售業的基本面也不樂觀，抄底期也不用太著急。
另外聯儲局將從１７日開始一連兩日的議息會議，特朗普頻頻施壓要求降息，還需隨時留意
美聯儲的議息消息。《高信金融集團執行副總裁 胡明月》
18/09/2019 16:50
《一語中的－胡明月》緩慢的抄底期
《一語中的》恆指上周五（１３日）高見２７３６６點後大幅下跌，看上去方向不樂觀，但
考慮到Ａ股的支撐還在那裡反彈的概率高，因此港股的下跌空間也有限。但香港街頭依然在鬧，
穆迪近日宣布把香港長期信貸評級展望由穩定將為負面，對資金仍是有著影響，更何況香港本土
企業尤其零售業的基本面也不樂觀，抄底期也不用太著急。
另外聯儲局將從１７日開始一連兩日的議息會議，特朗普頻頻施壓要求降息，還需隨時留意
美聯儲的議息消息。《高信金融集團執行副總裁 胡明月》
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