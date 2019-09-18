《拆局麒想－林嘉麒》百威亞太（１８７６）強勢回歸增賣點抽得過

《拆局麒想》百威亞太（０１８７６）重啟香港上市計劃，每手入場費約３０３０﹒２３元

，每股招股價介乎２７元至３０元，集資最多３７８﹒７億元，較７月份時的４０至４７元和集

資７６０億元大減。



集資額大減主因是，今年７月上市計劃擱置之後，百威英博將旗下澳洲業務出售予朝日集團

（Ａｓａｈｉ Ｇｒｏｕｐ）。出售前，集團去年全年溢利為１４﹒１億美元，出售後為

９﹒５９億美元，減少３２％，與招股價下調相約。不過，以市盈率計算，本次定價為４７倍至

５２倍之間，較上次定價的３８﹒５倍至４５倍為貴。貴了的原因是甚麼？



先比較出售澳洲業務，出售後，集團經營啤酒銷量９６億公升，按年增長２﹒４％；收入

６７﹒４億美元，按年增長１０﹒５％，期內溢利１２﹒５５億，增長６７﹒６５％，相比出售

前，啤酒銷量分別增長２﹒２％，收入增長８﹒５９％，溢利增長３０﹒８％。整體上，出售了

澳洲業務未影響整體的增長情況。而影響的是毛利率，出售後，毛利率５１﹒９％，輕微改善

０﹒２個百分點；毛利率５５﹒１７％，下跌了０﹒５３個百分點。澳洲業務有較高的毛利率，

惟下跌情況較整體高，有好有唔好。



＊為何定價貴了？＊



作價貴了，有一定原因。比較７月時，今次有基石投資者，而且是全球最大基金管理公司之

一的ＧＩＣ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（ＧＩＣ），認購了１０億美元份量的發售股份

；另外，息誘投資者，今次上市後計劃按２５％派息比率派息。今次得到ＧＩＣ參予，估值上有

一定的參考作用，而且可增強市場信心；而派息比率上，儘管比香港上市的華潤啤酒

（００２９１）及青島啤酒（００１６８）為低，不過，百威亞太在估值上增加有其硬道理。



現時公司市值估計約３５００至３９００億元，作為全球最大啤酒生產商，其國際品牌與現

時於香港上市的啤酒股作比較，作價並不算貴，其市盈率介乎４７倍至５２倍之間，較華潤啤酒

的１２８倍及青島啤酒的４９倍更合理。再者，作為國際品牌的領導地位及市值規模，估計上市

後，快即成為多個指數成分股，未來在被動式指數基金追貨下，供求情況可推升股價。



值得注意是，百威亞太今次除了可行使超額配股權外，是次有發售量調整權，是多年來較少

見到的。集團因此最多可額外發售３６﹒８％或４﹒６５億股股份，以滿足市場需求，而且公眾

股東數量只會輕微增加１至２個百份點，攤薄影響輕微。況且，集團有此準備反映其今次上市的

信心。百威亞太是今年全球第二大的ＩＰＯ，新股市場悶了很久，相信大戶會爭取機會，散戶投

資者也值得參予。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

