《投資筆記－黃子燊》從歐央行行動談為何要避免「通縮型去槓桿」

《投資筆記》如要數上周其中一個對市場影響比較大的新聞，相信非歐央行重啟資產購買計

劃莫屬，根據歐央行的決定，其於今年１１月１日起，便會開始每月購入２００億歐元的債券，

這意味著歐元區將重返「量化寬鬆」的年代。不少戰友可能會問，到底歐洲央行為何要重啟資產

購買計劃，勉強托底歐洲經濟，卻不讓歐洲經濟「一爆了之」，然後「浴火重生」呢？這就涉及

到去槓桿模式的問題了。



＊何謂「去槓桿」＊



在探討「去槓桿」前，我們須先對為何有「去槓桿」這回事有一個理解。簡要而言，去槓桿

的原因，往往是因為在繁榮時期，企業或個人大幅舉債併購資產；然後經濟進入衰退期，原先所

併購的資產經濟價值下降，但負債卻沒有下降，造成了資不抵債的情況。在這情況下，即使資產

擁有者變賣資產，亦無法清償負債。故企業或個人須透過壓縮開支，來逐步還清債項。這個減開

支來償還負債，從而降低負債比率（即所謂「槓桿」）的過程，便是所謂去槓桿。



＊重啟「資產購買計劃」，避免「通縮型去槓桿」＊



那歐洲為何要重新啟動「資產購買計劃」，即重回「量化寬鬆」呢？原因是要避免「通縮型

去槓桿」在歐元區處發生。所謂的「通縮型去槓桿」，最貼身的例子即為１９９７年金融風暴後

的香港；和自１９９０年開始迷失三十年的日本了。簡要而言，就是在經濟進入衰退期（例如香

港的１９９８年及日本的１９９０年）時，政府及央行由於沒有相關的恰當知識或能力（如貨幣

政策與美國掛勾的香港），在貨幣政策上採取不作為的舉動，並容許資產價格大跌，那銀行便會

背負壞帳，從而影響放貸能力，信用系統因此不能發揮信用擴張的功能。



＊「通縮型去槓桿」一旦發生，後果將不堪設想＊



而另一方面，資產持有者由於所持有資產的價值大幅下跌，且其價值低於負債餘額，資產持

有者便變成了「負資產」，即使變賣資產還債亦不能從債務中脫身，而需要減少支出來逐步減少

負債。在此情況下，社會便陷入惡性循環－企業及個人都減少開支，因此社會總體消費及投資均

減少；而總體投資及消費的減少，又令到經濟疲弱，企業收入減少，失業率上升；對應疲弱的經

濟，企業及個人又再減少投資及消費－如是者社會便跌入惡性循環，甚至會跌入通縮，而如果跌

入通縮，情況便更加一發不可收拾－由於通縮會令資產價格下跌，而且愈遲消費愈為有利（因為

通縮令物價下跌，同一筆現金因此愈遲消費能買的東西便愈多），經濟體中資不抵債及減少支出

的情況會不斷惡化，最後甚至會令社會崩潰（在歐元則可能是歐盟解體），觸發政治危機。



＊歐元區經濟須慎防步日本後塵＊



那歐央行重新進行「資產購買計劃」，是有甚麼目的呢？簡要而言，就是不讓上文的情況發

生。透過資產購買計劃，不斷為市場注入流動性，加上市場處於長期低息，則可以維持資產價格

帶來支持。在如此的情況下，縱使經濟疲弱，但由於資產價格得以維持，故此企業及個人的資產

負債表均沒有惡化，上文提及的惡性循環出現的機率便會大幅降低。然而，從過往十年的經驗我

們可以看見，量化寬鬆的操作，只能為資產價格帶來支撐，但對實體經濟的刺激則是相對有限，

日本即使執行了「超寬鬆貨幣政策」多年，其經濟還是未見起色。展望歐洲前路，其在早前一輪

擴張周期的疲弱表現，反映經濟步日本後塵的風險正在增加。這令到從大類資產的角度看，在成

熟市場中，美國資產顯得更為吸引了。《晉裕環球資產管理投資研究部投資分析師 黃子燊》

