《樓市亮話－湯文亮》政府要善用土地收回條例

《樓市亮話》近日因「逃犯修例」引發的示威活動愈來愈激烈，但樓價始終沒有下跌，這令

到有很多等著買樓的人心灰意冷。不過，大家亦知道樓價不跌的原因是供應太少，要徹底解決樓

價太貴的問題就是要增加供應，但對於政府來說，這是一件知易行難的事，主要原因是政府手上

沒有足夠土地，亦可以說以往的政府官員前瞻性不足，沒有趁地價尚算合理時增加土地，而將這

個機會讓給地產商。大家可能不明白，官員們知道政府手執尚方寶劍，在必要時可以引用《收回

土地條例》向土地業主或者地產商徵收土地，所以並不積極增加土地儲備，但這條例很少被應用

，以至歷任特首亦不敢採用，咁多年來只是用過１３次，簡直少得可憐，理由是政府唔想得罪地

產商。



林鄭知道，如果再不解決土地供應問題，社會怨氣將會愈來愈大，所以在上任後不久便成立

一個土地供應專責小組，委派黃遠輝做小組主席，用１８個月時間提交一份搵地報告，林鄭的如

意算盤就是搵地小組做完一輪大龍鳳，在１８個月之後話俾政府知道搵唔到地，除非向地產商埋

手，這樣政府就有大條道理要求地產商增加土地供應。但黃遠輝的報告的確是很難搵地，但沒有

重點提及可以向地產商收地，政府唯有避重就輕，先搞一個「明日大嶼」的填海計劃，當十幾年

後大家發覺這只不過是一個計劃時，香港人全部都做了「明日大愚」。



政府可以從三方面要求地產商增加土地供應，首先是要求地產商多補地價，繼而雙方合作土

地共享計劃，最後是強行收地。在地產商方面，如果供應增加，樓價一定受壓，所以他們並不熱

衷多補地價，除非補地價很低，共享計劃是罪惡溫床，很容易變成官商勾結，政府與地產商都不

是太積極進行。餘下只有動用《收回土地條例》，在《人民日報》關注之下，政府有很大機會以

條例向地產商收回土地，不過，政府要善用這條條例，最好是將強行收到的土地用作公營房屋。

所以，不用收太靚的土地，偏遠一點也可以，地產商亦樂於見到這個情況，而政府手上的土地可

以按時間推出市場，供應增加，樓價自然下跌，不但可以解決私人樓價太貴問題，亦可以為庫房

增加收入，解決了房屋問題，就減少了年輕人怨氣，社會運動的規模亦會縮少，如果政府可以利

用條例收回土地，令到樓價下跌，這可以算是社運下的一個良好的副作用。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

