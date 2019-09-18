  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/09/2019 11:23

《樓市亮話－湯文亮》政府要善用土地收回條例

　　《樓市亮話》近日因「逃犯修例」引發的示威活動愈來愈激烈，但樓價始終沒有下跌，這令
到有很多等著買樓的人心灰意冷。不過，大家亦知道樓價不跌的原因是供應太少，要徹底解決樓
價太貴的問題就是要增加供應，但對於政府來說，這是一件知易行難的事，主要原因是政府手上
沒有足夠土地，亦可以說以往的政府官員前瞻性不足，沒有趁地價尚算合理時增加土地，而將這
個機會讓給地產商。大家可能不明白，官員們知道政府手執尚方寶劍，在必要時可以引用《收回
土地條例》向土地業主或者地產商徵收土地，所以並不積極增加土地儲備，但這條例很少被應用
，以至歷任特首亦不敢採用，咁多年來只是用過１３次，簡直少得可憐，理由是政府唔想得罪地
產商。

　　林鄭知道，如果再不解決土地供應問題，社會怨氣將會愈來愈大，所以在上任後不久便成立
一個土地供應專責小組，委派黃遠輝做小組主席，用１８個月時間提交一份搵地報告，林鄭的如
意算盤就是搵地小組做完一輪大龍鳳，在１８個月之後話俾政府知道搵唔到地，除非向地產商埋
手，這樣政府就有大條道理要求地產商增加土地供應。但黃遠輝的報告的確是很難搵地，但沒有
重點提及可以向地產商收地，政府唯有避重就輕，先搞一個「明日大嶼」的填海計劃，當十幾年
後大家發覺這只不過是一個計劃時，香港人全部都做了「明日大愚」。

　　政府可以從三方面要求地產商增加土地供應，首先是要求地產商多補地價，繼而雙方合作土
地共享計劃，最後是強行收地。在地產商方面，如果供應增加，樓價一定受壓，所以他們並不熱
衷多補地價，除非補地價很低，共享計劃是罪惡溫床，很容易變成官商勾結，政府與地產商都不
是太積極進行。餘下只有動用《收回土地條例》，在《人民日報》關注之下，政府有很大機會以
條例向地產商收回土地，不過，政府要善用這條條例，最好是將強行收到的土地用作公營房屋。
所以，不用收太靚的土地，偏遠一點也可以，地產商亦樂於見到這個情況，而政府手上的土地可
以按時間推出市場，供應增加，樓價自然下跌，不但可以解決私人樓價太貴問題，亦可以為庫房
增加收入，解決了房屋問題，就減少了年輕人怨氣，社會運動的規模亦會縮少，如果政府可以利
用條例收回土地，令到樓價下跌，這可以算是社運下的一個良好的副作用。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態18/09/2019
南韓首爆非洲豬瘟 撲殺4千豬
生財有道17/09/2019
【捲土重來】百威亞太重啟招股 入場費3030元大削36%
生財有道17/09/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：中聯重科或可上破6元
FOCUS17/09/2019
【FOCUS】油田珍珠港 侵侵偷偷笑
生財有道17/09/2019
【東九新地標】海濱匯擁智慧商廈元素 領展：積極引入綠色概念
興證快訊17/09/2019
港交所收購倫敦交易所
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金