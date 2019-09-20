《權證紅盤－朱紅》恒指跌至２０天線，資金流入恒指牛熊證

《權證紅盤》美聯儲宣布減息四分一厘符市場預期，而中美兩國副部級代表將在美國華盛頓

進行貿易會面，至於美國貿易代表萊特希澤和美國財政部長姆努欽，則將於１０月初與中國首席

談判代表、國務院副總理劉鶴舉行會談。近日恆指升至２７４００點遇阻，連日回落至２０天線

２６３００點附近，港股成交額減少至６００－７００億元左右。



投資者近期偏向選擇恆指牛熊證部署市場波幅，由於政治因素將繼續影響後市，如果投資者

未能緊貼市場的脈搏，為了避免收回的風險，建議投資者選擇至少５００點以外的恆指牛熊證產

品。例如恆指在２６５００點，如果看好，可以考慮２６０００點收回的恆指牛；如果看淡，可

以考慮２７０００點收回的恆指熊。當然，投資者如果屬於更審慎類型的，可以選擇８００－

１０００點以外條款。



過去一周窩輪市場第一大資金流入是港交所（００３８８）認購證，有４４００萬元。第二

大資金流入的是平保（０２３１８）認購證，有１５００萬元。第三大流入的是吉利

（００１７５）認購證，有１１００萬元。第四大流入的是騰訊（００７００）的認購證，有約

１１００萬元。第五大資金流入的是恆指認購證，有７００萬元。



恆指跌至２０天線２６３５０點附近，如看好恆指，可留意恆指牛證（５５４７２），收回

價２５９００點，２０２１年１０月到期，實際槓桿４１倍。如看淡恆指，可留意恆指熊證

（５５７４３），收回價２７１００點，２０２０年２月到期，實際槓桿３１倍。

《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

