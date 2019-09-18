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18/09/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１４６萬人幣，買工行舜宇沽建行招行

　　《經濟通通訊社１８日專訊》繼惠譽早前下調本港評級之後，評級機構穆迪將本港的評級展
望由「穩定」下調至負面，信貸評級維持「ＡＡ２」。再加隔晚國際油價飆升，觸發投資者對地
緣政治風險的憂慮。而Ａ股走勢明顯向下，拖累港股表現，恆指先後失守５０天線（２６９１８
點）及１０天線（２６８５５點），最終收報２６７９０，跌３３４點或跌１﹒２３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入再縮水至１４５﹒６１萬元人民幣。北水淨買入最多的個股依
次是工商銀行（０１３９８）、舜宇光學（０２３８２）、中石油（００８５７）；淨賣出最多
的依次是建設銀行（００９３９）、招商銀行（０３９６８）、中國太保（０２６０１）。
　　主板成交６８０﹒７８億元，較昨日減少１６﹒４％，其中港股通成交１０８﹒４６億元，
佔總成交１５﹒９％。
　　人行面對周星期二８００億元人民幣逆回購、２６５０億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）
到期，雖一如預料推出ＭＬＦ，但規模意外地收縮至２０００億元人民幣，市場對內地貨幣政策
加碼寬鬆憧憬成空，上證綜合指數報２９７８，跌５２點或跌１﹒７４％，穿三千大關。深證成
分指數報９７２２，跌１９５點或跌１﹒９７％。

＊內銀板塊北水換碼＊

　　北水持續在內銀板塊換碼，建行淨流出２﹒９４億元，全日股價跌１﹒６３％，報６﹒０２
元；招行淨流出２﹒６１億元，全日股價跌１﹒０５％收３７﹒８元；工行淨流入１﹒６４億元
，股價亦跌１﹒３％報５﹒３３元。（ｅｃ）

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