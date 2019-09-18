《日入而息》思捷虧損收窄，莎莎發盈警，觀望議息港股跌３６點

《今天重點》﹡思捷（００３３０）全年虧損收窄至２１﹒４４億元，不派息；思捷料

２０２０年度財年收入以低雙位數百分比下降；思捷指本港社會事件影響

大，目標未來３年毛利率增３－５個點子

﹡莎莎８月港澳銷售跌逾三成，預警首５個月將錄虧損

﹡１０月１日國慶煙花匯演取消

﹡何君堯愛駒出賽，網民擬圍堵，馬會取消今晚所有賽事

﹡金管局簽訂國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心的運作協議；財政部下周在

港增發４５億人民幣國債



《即日市況》﹡觀望議息結果，港股收低３６點報２６７５４，成交僅５９５億



《深滬股市》﹡滬指悶升０﹒２５％未收復三千，兩市成交不足五千億



《美元匯價》﹡觀望聯儲議息，匯市顯平淡；歐元最新報１﹒１０４４╱４８，日圓最新

報１０８﹒１７╱２０



《公司業績》﹡思捷（００３３０）全年虧損收窄至２１﹒４４億元，不派息

﹡ＰＡＬＡＤＩＮ（００４９５）料全年業績將盈轉虧



《公司資訊》﹡投資者表示百威亞太（０１８７６）今次招股吸引力增，定價較具說服力

﹡保利地產獲中證監批准分拆旗下物管業務來港上市

﹡港鐵（０００６６）紅磡站路軌再發現新裂紋，暫未見有明顯外物

﹡中民築友智造（００７２６）胡葆森獲任執董及主席

﹡中國物流資產（０１５８９）接獲逾八成票據持有人同意交換票據

﹡石四藥（０２００５）附屬河北廣祥獲頒發藥品ＧＭＰ證書

﹡共享集團（０３３４４）擬收購５億元應收帳款，作價最少１﹒５億元

﹡Ｓ＆Ｔ（０３９２８）超購逾６倍，一手中籤率３５％

﹡東方海外（００３１６）行政總裁黃小文辭任，王海民接任

﹡阿爾法（００９４８）解除收購生物技術公司，因未獲充分會計紀錄

﹡英恆科技（０１７６０）與風河達成戰略合作，共同推動自動駕駛汽車發展

﹡通用環球醫療（０２６６６）孔偉辭任獨立非執董

﹡惠陶集團（０８２３８）控股權折讓四成八易手，今早復牌

﹡領展（００８２３）已投放７６００萬支持社福機構開展社區服務

﹡錦州銀行（０６１９６）８﹒９４億股限售Ａ股明天解禁

﹡駿傑集團（０８１８８）彌償承保人７８９萬元

﹡豐德麗（００５７１）公眾持股量不足，股份今早宣布停牌

﹡麗展（００４８８）麗豐（０１１２５）分別獲余卓兒等增持４２萬及近

１７萬股，公眾持股量不足

﹡皇中國際（０１６８３）改名為曠逸國際，下周一生效

﹡友邦（０１２９９）印尼子公司投資網約車公司Ｇｏｊｅｋ

﹡思捷（００３３０）料２０２０年度財年收入以低雙位數百分比下降

﹡朗生醫藥（００５０３）出售司太立１６７﹒９９萬股股份

﹡宏基集團（０１７１８）行政總裁調任為非執行董事

﹡惠理（００８０６）八月管理資產總值按年跌逾８％至１５２億美元

﹡宏利推出智晰投資服務，因應客戶投資風格設兩個收費模式



《國企紅籌》﹡國航（００７５３）美國飛北京客機引擎起火緊急折返

﹡平保領航基金領投１５００萬美元於臨床人工智能軟件供應商

﹡中國黃金國際（０２０９９）積極物色生產方面收購，預算１５６億

﹡中國神華（０１０８８）８月商品煤產量跌７﹒９％，煤炭銷售量跌

５﹒２％

﹡綠地香港（００３３７）旗下公司以８﹒２８億元人民幣收購江蘇省商住地



《神州民企》﹡山水水泥（００６９１）陳宏慶申委接管人接管山水投資被高院駁回；山水

水泥獲大法院頒股份轉讓令，惟天瑞提出上訴

﹡網龍（００７７７）中標福州濱海雙校智慧校園建設項目

﹡騰訊（００７００）斥資３７７０萬回購１１萬股



《中國要聞》﹡官媒稱豬價上漲不引發通脹，惹網民批評論證欠邏輯

﹡北京環球度假區２０２１年開園，成全球最大環球影城

﹡發改委表示近期監測情況看豬肉價格趨於穩定；２０１９年版負面清單修訂

完成正在報批；８月審批核准固定資產投資金額６８９億人幣；正加快大灣

區等交通專項規劃編制工作；首８月全國全社會用電量同比增４﹒５％；發

改委回應鐵路投資放緩：投資完成情況總體平穩；明起汽柴油價每噸均上調

１２５元人民幣

﹡應勇稱新片區要建具國際市場影響力的特殊經濟功能區

﹡集體用地建共有產權房啟動，河南房企斥１５億元嘗鮮

﹡中俄總理聯合公報：深化油氣、煤炭、核電等領域合作

﹡中國生產安全事故起數、死亡人數連續１６年實現雙降

﹡世界互聯網大會下月烏鎮舉行，蘋果華為騰訊等參會

﹡李克強晤俄總理梅德韋傑夫，歡迎俄企赴華投資興業

﹡國產客機Ｃ９１９密集試飛，中俄研製客機亦穩步推進

﹡銀保監明確保險公司互相代理規則

﹡次季信託業資產規模降幅收窄，料地產業務將由升轉降

﹡能源局表示８月全社會用電量同比增速加快至３﹒６％

﹡財政部表示８月全國發行地方政府債券５６９５億元人民幣

﹡人行３００億逆回購利率持平，零投放零回籠

﹡美官員指華為設備具嚴重安全漏洞，電訊商或須移除

﹡華為Ｍａｔｅ ３０系列手機明發布，料出貨勝預期；華為發布全球最快

ＡＩ訓練集群Ａｔｌａｓ ９００

﹡美國農業部證實連續第三日向中國出口大豆

﹡工信部調研包頭稀土產業，建議加大稀土高值利用

﹡外交部證實３００多名中國公民在菲涉非法就業被抓；美國對所羅門與台北

斷交感失望，外交部：說三道四

﹡空中巴士擬推Ｃａｌｌ直升機服務，最早年底落戶大灣區

﹡內地新一批國產遊戲版號下發，騰訊網易在列

﹡中國商飛表示未來２０年中國航空運輸機隊規模將上萬架



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報１０９２９﹒４５點

﹡最新民調指蔡英文支持度大勝韓國瑜近１７％



《其他消息》﹡曾俊華稱「派糖」措施不能全面解決本港民生問題

﹡房協下月推長者業主樓換樓先導計劃，涉１３００個單位

﹡青年置業租屋難，團體倡房委會建青年共居單位

﹡存保會調查指香港人每月平均儲蓄較去年增加７％，中位數５０００元；存

保會表示去年受保障銀行存款總額按年升４％至２﹒２９萬億元

﹡政府對港人在美國國會及行政當局中國委員會聽證言論表深切遺憾

﹡廉署起訴買家涉嫌就物業交易行賄美聯物業代理

﹡金管局簽訂國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心的運作協議；財政部下周在

港增發４５億人民幣國債

﹡花旗表示周五ＬＰＲ料下調５－１０基點

﹡黃進達稱９月首兩周內地訪港旅行團跌九成，情況嚴峻

﹡中原表示「尚．珒溋」造價與同區新盤貨尾有１５％折讓

﹡尚．珒溋首批１３８伙均價２﹒４萬，入場費７２９萬

﹡保泰表示客戶由標準計劃升級至靈活計劃，比例各佔一半

﹡深股通額度全日用１８﹒８億元；滬股通額度全日用２８﹒８億元，陸股通

淨流入逾３９億

﹡彭博推出股票指數，及相關指數的ＥＳＧ指數系列

﹡中信里昂證券否認傳聞，稱正續訂香港太古廣場租約

﹡何君堯愛駒出賽，網民擬圍堵，馬會取消今晚所有賽事

﹡陳智思稱港府不會對示威者作出更多讓步

﹡１０月１日國慶煙花匯演取消

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