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即市新聞

19/09/2019 07:47

《日出而作》聯儲局減息四分一厘，道指倒升３６點，美匯指數上升

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７１４７．０８　升　　３６．２８點╱０．１３％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３００６．７３　升　　　１．０３點╱０．０３％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８８８．５６　跌　　　０．２３點╱０．０２％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３１４．０５　跌　　　６．３５點╱０．０９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２３８９．６２　升　　１７．０１點╱０．１４％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６２０．６５　升　　　５．１４點╱０．０９％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．４５，歐元兌美元１．１０３３

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