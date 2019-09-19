《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７１４７．０８ 升 ３６．２８點╱０．１３％
標普５００ ３００６．７３ 升 １．０３點╱０．０３％
納斯達克 ７８８８．５６ 跌 ０．２３點╱０．０２％
倫敦富時１００ ７３１４．０５ 跌 ６．３５點╱０．０９％
法蘭克福ＤＡＸ １２３８９．６２ 升 １７．０１點╱０．１４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６２０．６５ 升 ５．１４點╱０．０９％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．４５，歐元兌美元１．１０３３
19/09/2019 07:47
《日出而作》聯儲局減息四分一厘，道指倒升３６點，美匯指數上升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７１４７．０８ 升 ３６．２８點╱０．１３％
標普５００ ３００６．７３ 升 １．０３點╱０．０３％
納斯達克 ７８８８．５６ 跌 ０．２３點╱０．０２％
倫敦富時１００ ７３１４．０５ 跌 ６．３５點╱０．０９％
法蘭克福ＤＡＸ １２３８９．６２ 升 １７．０１點╱０．１４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６２０．６５ 升 ５．１４點╱０．０９％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０８．４５，歐元兌美元１．１０３３
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沉睡多年終爆發 金價料見2000美元
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