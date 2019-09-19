《華爾街內望》聯儲局無表明再減息，美股偏軟，美債息上揚

《經濟通通訊社１９日專訊》美國股市周三（１８日）偏軟，雖然聯儲局一如預期減息２５
個點子，但對下一步行動未有發出明確得訊號。
道指上漲０﹒１％，收報２７１４７點；標普５００指數微升０﹒０３％，報３００６點。
納指下跌０﹒１％，報８１７７點。
標普１１個主要板塊中有６個上漲，其中公用股上漲０﹒５％，金融指數上升０﹒４％，對
利率敏感的標普５００銀行股指數上升０﹒７％。
聯邦快遞急跌１２﹒９％，創下金融危機以來的最大單日跌幅，此前公司將全年盈利預測低
迷歸咎於美中貿易戰及終止與亞馬遜的合作。
Ｒｏｋｕ下挫１３﹒７％，之前康卡斯特稱，向只使用互聯網服務的美國客戶免費提供流媒
體機頂盒。
Ｂｅｙｏｎｄ Ｍｅａｔ下跌３﹒９％，此前Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ Ｂｒａｎｄｓ
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ旗下早餐連鎖店Ｔｉｍ Ｈｏｒｔｏｎｓ將Ｂｅｙｏｎｄ
Ｍｅａｔ的漢堡及三明治從加拿大大部分省份的連鎖店菜單中刪除。
美債息上升，孳息率曲線在聯儲局暗示未來可能不會進一步減息後趨平。聯儲局利率點陣圖
顯示，聯儲局官員預期今年餘下兩次會議或維持不變。
兩年期美債孳息率從聯儲局聲明前的１﹒６８０％升至１﹒７５８％。１０年期美債息從１
﹒７５０％升至１﹒７９３％。
兩年期及１０年期美債孳息率曲線由聲明前的７個點子降至３個點子。（ｍｎ）