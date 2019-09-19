《國金與投資－曾廣標》市場不懼中東黑天鵝？

《國金與投資》沙特阿拉伯的主要石油設施和油田上周末遭到無人機和飛彈的襲擊，產量即

時要減少一半，危及國際石油供應及令中東大型戰爭危機升級，成為了國際金融市場今年另一隻

黑天鵝，本來基本上正轉好的各地股市有沽售，油價一度急升十多個巴仙，部分資金流入黃金避

險令到回吐中的金價重上１５００美元水平。不過，沙特及其主要盟友美國即時並沒有作出過激

反應，側重於要盡快穩定石油供應。



＊中東什葉派轟沙特石油核心＊



與沙特敵對及經常互相轟擊的也門什葉派胡塞武裝即時承認責任，謂派出了十架無人飛機成

功施襲，然而，沙特是中東大國，向來有堅固空防，胡塞武裝過去一直沒有具重大的空中打擊能

力，因此，國際間普遍認為背後另有真兇，而矛頭也即時直指一向支持胡塞武裝的什葉派伊朗教

士政權，亦有情報消息說是攻擊是從伊拉克什葉派民兵控制的地區發動的，使用的包括精準的巡

航導彈。



以沙特為首的伊斯蘭遜尼派和以伊朗為首的什葉派近年在中東各處發生爭奪戰，例如在也門

內戰就各自支持不同的派系，沙特領導的遜尼派聯軍甚至偶爾親自在也門參戰，今次胡塞武裝認

頭襲擊沙特主要石油設施，標誌著中東教派地緣政治衝突的重大升級，有可能觸發更大規模的戰

爭。



＊沙特美國首要壓抑油價急升＊



首先認定伊朗是黑手的為美國國務卿龐佩奧以及西方主流媒體，不過，沙特王儲穆罕默德和

特朗普均有所克制，把焦點先放在穩定石油供應方面，而伊朗另一主要敵人以色列揚言要回擊施

襲者，但即時也沒有點名伊朗。至於伊朗則一口否認與事件有關，指乃沙特與胡塞武裝之間的衝

突，同時警告敵人，伊朗早已對全面爆發戰爭作好充分準備。由於近月核危機升溫，美伊早已劍

拔弩張而金融市場也已作出了反應。



特朗普矢言要釋放美國的石油儲備，沙特強調亦有儲備供應及正進行搶修，因此，油價急升

之後便回落，至周三，布蘭特標準油價較出事前大約上升了六巴仙至每桶６４美元，沙特已收復

了失損產油量的半數，其餘的預期在９月底可以恢復正常云云，這有利於油價暫時回穩。



＊精準武器肯定是伊朗製造＊



不過，在周三的記者會上，沙特指出共發現有２５枚無人駕駛飛行物及導彈殘骸，均是屬於

伊朗製造，同時，它們都不是來自南方的也門，而是來自北方。不過，沙特官員亦沒有肯定是由

伊朗本土發射，等於暗示亦有可能是來自伊拉克的什葉派民兵控制區。



同時，沙特也沒有公開揚言要進行軍事報復，而特朗普則下令美國財政部加強對伊朗進行制

裁，這都反映美沙暫時均無意動武。至於伊朗另一主要敵人以色列，因剛進行了大選各黨派又要

講數謀求成立穩定的聯合政府，暫時亦不可能動手。



＊沙特必定還擊，只是時辰未到＊



然而，這不等於沙特會啞忍，作為阿拉伯遜尼派的領導者，沙特王朝必定會對敵人進行報復

，當查明來犯飛行物的基地後，或遲或早便會施加轟炸，但現時的首要工作是恢復正常生產，因

此沙特不急於還擊，也會勸告美國勿輕舉妄動，而特朗普剛炒了反對與伊朗和談的強硬派國安顧

問博爾頓，也無意即時大動干戈。為了應付明年大選，特朗普近期想讓美國所涉及的地緣政治衝

突降溫，以和為貴，只是情況不如他所願而已。



＊戰危升級，戰爭溢價維持高位＊



市場明白到，今次親伊朗勢力精準打擊了沙特的核心石油設施，已令到中東戰危進一步升級

，同時，市場亦發覺到，伊朗真的有實力破壞中東石油供應，而不只是吹噓。因此，油價和金價

均在靜觀其變，不願意全數回落。我也認為，當伊朗面對敵人嚴厲制裁和圍堵之際，中東實質上

兵凶戰危，而這不可能是短期內可以消除的。因此，石油和黃金的戰爭溢價（ＷＡＲ

ＰＲＥＭＩＵＭ），仍將維持於高水平。《資深評論員 曾廣標》

