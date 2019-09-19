本港經濟第三季或現負增長，恒指一度挫逾三百點，現報２６４７０

《經濟通通訊社１９日專訊》受美中貿易戰及示威活動不斷的雙重打擊下，財政司司長陳茂

波預計，本港經濟在第三季可能出現負增長，恆指半日高開低走，高開６６點，報２６８２０點

，創半日最高位後反覆回落。雖然Ａ股已經由跌轉升，但亦未能帶動港股向上，恆指於中午收市

前最低曾見２６４４４，挫３１０點，距離２０天線（２６３７６點）僅６８點。

重磅股全線向下，匯控（００００５）跌０﹒７５％，報５９﹒４元；港交所

（００３８８）低０﹒８６％，報２３１﹒２元；騰訊（００７００）挫１﹒１７％，報３３９

元；中移動（００９４１）亦挫１﹒２２％，報６４﹒９元；友邦（０１２９９）瀉

２﹒５３％，報７６﹒９元，暫表現最差藍籌。

恆生指數現報２６４８２，跌２７１點或１﹒０１％，主板成交３１９﹒０２億元。國企指

數報１０３９１，跌８７點或０﹒８３％。

上證綜指報２９８９，升３點或０﹒１２％，成交１０２２﹒５億元人民幣。深成指報

９８０５，升５２點或０﹒５４％，成交１５７６﹒４３億元人民幣。



表列十大跌幅最大藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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友邦保險（０１２９９） ７６﹒９０元 跌２﹒５３％

中國石油（００８５７） ４﹒１４元 跌２﹒３６％

中銀香港（０２３８８） ２６﹒８５元 跌２﹒０１％

金沙中國（０１９２８） ３７﹒０５元 跌１﹒９８％

恆生銀行（０００１１） １７３﹒２０元 跌１﹒７６％



中信股份（００２６７） ９﹒９９元 跌１﹒６７％

銀河娛樂（０００２７） ５１﹒０５元 跌１﹒５４％

恆安國際（０１０４４） ５１﹒７０元 跌１﹒５２％

交通銀行（０３３２８） ５﹒２３元 跌１﹒５１％

港鐵公司（０００６６） ４５﹒８０元 跌１﹒５１％

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（ａｌ）

