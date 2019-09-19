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即市新聞

19/09/2019 11:05

本港經濟第三季或現負增長，恒指一度挫逾三百點，現報２６４７０

　　《經濟通通訊社１９日專訊》受美中貿易戰及示威活動不斷的雙重打擊下，財政司司長陳茂
波預計，本港經濟在第三季可能出現負增長，恆指半日高開低走，高開６６點，報２６８２０點
，創半日最高位後反覆回落。雖然Ａ股已經由跌轉升，但亦未能帶動港股向上，恆指於中午收市
前最低曾見２６４４４，挫３１０點，距離２０天線（２６３７６點）僅６８點。
　　重磅股全線向下，匯控（００００５）跌０﹒７５％，報５９﹒４元；港交所
（００３８８）低０﹒８６％，報２３１﹒２元；騰訊（００７００）挫１﹒１７％，報３３９
元；中移動（００９４１）亦挫１﹒２２％，報６４﹒９元；友邦（０１２９９）瀉
２﹒５３％，報７６﹒９元，暫表現最差藍籌。
　　恆生指數現報２６４８２，跌２７１點或１﹒０１％，主板成交３１９﹒０２億元。國企指
數報１０３９１，跌８７點或０﹒８３％。
　　上證綜指報２９８９，升３點或０﹒１２％，成交１０２２﹒５億元人民幣。深成指報
９８０５，升５２點或０﹒５４％，成交１５７６﹒４３億元人民幣。

　　表列十大跌幅最大藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　友邦保險（０１２９９）　　　７６﹒９０元　　　跌２﹒５３％
　　中國石油（００８５７）　　　　４﹒１４元　　　跌２﹒３６％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２６﹒８５元　　　跌２﹒０１％
　　金沙中國（０１９２８）　　　３７﹒０５元　　　跌１﹒９８％
　　恆生銀行（０００１１）　　１７３﹒２０元　　　跌１﹒７６％

　　中信股份（００２６７）　　　　９﹒９９元　　　跌１﹒６７％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　５１﹒０５元　　　跌１﹒５４％
　　恆安國際（０１０４４）　　　５１﹒７０元　　　跌１﹒５２％
　　交通銀行（０３３２８）　　　　５﹒２３元　　　跌１﹒５１％
　　港鐵公司（０００６６）　　　４５﹒８０元　　　跌１﹒５１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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