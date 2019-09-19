【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１９日專訊》藍籌股就派發中期股息「除淨」接近尾聲，銀河娛樂

（０００２７）派特別息４６仙，以及華潤置地（０１１０９）中期息１４﹒４仙，分別在下周

二（２４日）及下周三（２５日）除淨。紅籌股方面，招商局港口（００１４４）、光大控股（

００１６５）及北京控股（００３９２）均於下周一（２３日）就中期派息除淨，股息分別是

２２仙、２５仙及４０仙。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留

意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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江南集團（０１３６６） 二供一， １９╱９ ２３╱９－２６╱９ ２４╱１０

供股價２８仙

標準資源（０００９１） 五股送一份 ２３╱９ ２５╱９－３０╱９ １７╱１０

認股證

上實控股（００３６３） 每股獲派一股 ２３╱９ ２５╱９－２６╱９ －

上實城開（００５６３）

農林低碳（０１０６９） 四十合一 ２╱１０ － －

富譽控股（０８２６９） 四合一 ９╱１０ － －

兆邦基 （０１６６０） 一拆五 １７╱１０ － －

虎都 （０２３９９） 一拆四 １７╱１０ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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銀河娛樂 （０００２７） 特別股息４６仙 ２４╱９

華潤置地 （０１１０９） 中期息人民幣１２﹒９分或１４﹒４港仙 ２５╱９

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