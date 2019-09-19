《專家之言－黃德几》美東（１２６８）專注豪華車品牌股價創新高

《專家之言》內地汽車銷售自去年起呈現弱勢，不少汽車製造商早前已車股下調全年銷售目

標。今年上半年內地整體乘用車銷量下跌１４％至１０１２﹒７萬輛，惟豪華車表現優於整體行

業表現，１２家豪華品牌的銷售總量超過１４０萬輛，按年增長７﹒２％。另外，隨著內地人均

收入增加，以及豪華車品牌價格愈漸大眾化，而且國家鼓勵內需穩定經濟，料有助汽車銷售表現

，尤其豪華車銷售，汽車經銷商有望從中受惠。美東汽車（０１２６８）主要在內地經營汽車４

Ｓ店，新乘用車銷售業務為主要收入來源，尤其專注豪華品牌，並採用「單城單店」的策略擴展

經銷網絡。



＊上半年盈利增長近五成＊



於今年６月底，集團於北京、河北、湖北等省市，共運營自營店５４間，按年增加１３間，

當中包括一間由集團營運的合營企業。集團今年上半年，中期業績表現不俗，期內收入６８﹒４

３億元（人民幣，下同），按年上升５７﹒４％。期內，純利升４９﹒６％至２﹒３６億元，整

體毛利率下跌０﹒８個百分點至１０﹒１％，主要由於新車銷售毛利受壓，分部毛利率略為下跌

至５％。經營活動所得現金淨額由２０１８年上半年９３２８萬元，大增至今年上半年的

４﹒５４億元。於今年６月底，現金及現金等價物，以及已抵押銀行存款近１５億元。

今年上半年，新乘用車銷售收入上升５９﹒２％至６０﹒１５億元，佔總收益約

８７﹒９％。期內，寶馬（ＢＭＷ）、保時捷（Ｐｏｒｓｃｈｅ）、凌志（雷克薩斯）

（ＬＥＸＵＳ）新乘用車銷售分別錄得約２３﹒６５億元、１１﹒４億元及１３﹒０３億元，分

別佔新乘用車銷售收益的３９﹒３％、１８﹒９％及２１﹒７％，合計達到７９﹒９％。銷量方

面，集團共售出２１９６６輛新乘用車，按年上升４０﹒９％。豪華品牌仍為主要核心銷售來源

，寶馬、保時捷、雷克薩斯銷量分別為７７０４輛、１５３１輛和３８３６輛。



＊候低吸納，中線目標７﹒５元＊



至於售後服務，期內分部收入升４５﹒９％至８﹒２８億元，佔總收入的１２﹒１％，服務

台次共為２０９４４４，按年上升２２﹒６％；豪華品牌的佔比提升至７９﹒４％，推動售後服

務收入的增長；而分部毛利率保持在４７﹒４％的水平。走勢上，２０１９年８月６日跌至

５﹒１元（港元，下同）止跌回升，股價創歷史新高，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ

熊轉牛差距，惟處於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低６﹒５元以下吸納，中線目標

７﹒５元，不跌穿６元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人

士，無持有上述股份）

