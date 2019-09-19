《專家之言－李偉傑》港股欠方向短期２６５００至２７３００波動

《專家之言》中美貿易摩擦近期進一步吹暖風，中國副財長將率領團訪美，預料將為１０月

華盛頓舉行的第１３輪高級別中美貿易會談磋商做準備。早前，美國總統特朗普亦將１０月１日

提高關稅日期推遲至１０月中，除一方面表示歡迎中國７０周年國慶外，亦可在第１３輪貿易會

談前釋出善意。同時中國亦還以一張善意牌，上周中國宣布支持企業恢復採購美國農業品，在本

周開始美國農業部表示民間出口商向中國出售２５﹒６萬噸大豆，是連續兩個交易日大批向中國

出口大豆，同時豁免豬肉和大豆關稅。

暫時以雙方行動方向，市場憂慮貿易戰問題暫時得到紓緩，至少「有得傾，就有得升」。但

由去年至今中超過一年的美貿易談判已１２次，現時仍未見完成具體協議，每次談判過後美國亦

有新動作再加徵新關稅迫使中國妥協，相信雙方要求簽定協議，最難達致共識的是技術轉讓、知

識產權、產業補貼及執行等議題。



＊中美十月貿易談判盼達成部分協議＊



較正面估計，中美今次貿易談判可達成部分協議，但結構性問題改革相信要等待今年年尾才

有機會達致較高共識，因為估計特朗普假若想在明年總統選舉中連任，達致貿易協議可增加連任

籌碼。不過，估計在１０月雙方會面前，中美貿易談判仍可繼續可見樂觀進程。

港股方面，９月已從低位反彈超過１８００點，在中秋節當日（１３日）向上挑戰２５０天

線２７３７４點，在還有８點差距後，本周開始出現高位回吐。在缺乏再新利好消息支持，加上

內地剛進行中期借貸便利（ＭＬＦ）的操作利率維持不變，市場預期降息落空，加上港股成交量

持續縮減，在缺乏明確方向下，預料恆生指數短期在２６５００點至２７３００點水平波動。

《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股

上市申請擁有財務權益）

