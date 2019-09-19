《盤後部署》美聯儲官員未見偏鴿，港股或需再下試２５６００點

《經濟通通訊社１９日專訊》美聯儲議息會議結果，一如市場預期再減息四分一厘，主席鮑

威爾表示，若經濟轉差，局方會採取積極行動，惟目前未見有此需要。美股隨晚先跌後回，港股

今早高開６６點報２６８２０點，已是全日最高位。香港金管局總裁陳德霖表示，本港跟減的機

會不大，恆指反覆向下。財政司司長陳茂波估計，香港第三季度經濟可能出現負增長，在技術上

進入衰退，加劇港股跌幅，最多跌３８２點見２６３７２點，一度穿２０天線（約２６３７８點

）。最終收報２６４６８，跌２８５點或跌１﹒０７％，主板成交７０５﹒７８億元增加

１８﹒６％。國企指數報１０３８５，跌９３點或跌０﹒８９％。

Ａ股方面，上證指數報２９９９，升１３點或升０﹒４６％，深證成指報９８５２，漲

９８點或升１﹒０１％。兩市成交達４９１４﹒８４億元人民幣。



＊貿易戰形勢不明朗拖累全球經濟增長＊



聯儲局今次議息結果與市場預期一致，但市場對於美國未來利率走向仍舊存疑。從利率點陣

圖所見，其中７名官員預期今年年底前再減一次息，５名官員認為無須再減息，餘下５人更認為

今次減息沒有必要，顯示在今次議息會議中，官員對利率走向的意見非常分歧，並不常見。而主

席鮑威爾在會後見記者亦沒有透露，未來具體的利率走向。

有分析指，歷史上如果聯儲局公開市場委員會成員間出現分歧，決定利率走向的重大責任則

落在主席身上。在今年６月的議息會議後，鮑威爾曾暗示，自己較傾向偏鴿派，亦即是今年一共

減息三次。不過，在今次議息之後，鮑威爾取態似乎較為中立，認為需要等待更多的經濟數據。

另有分析指，鮑威爾並非刻意以模糊話語帶過，而是他亦根本對此沒有方向，因此歐洲央行於本

月初作出再減息兼重啟回購的決定時，官員之間亦出現重大分歧。

今日中美副部級經貿會談將於華盛頓展開，為十月更高級別官員會面談判鋪路。聯儲局前理

事拉斯金（Ｓａｒａｈ Ｂｌｏｏｍ Ｒａｓｋｉｎ）表示，中美兩國貿易摩擦影響美國以及全

球經濟增長，而最主要的因素並非兩國互加關稅，而是貿易戰帶來的不明朗因素。中美貿易戰拖

拖拉拉逾一年，而且短期未見有達成協議的可能，拉斯金認為，大家不知道何時會結束、發動貿

易戰的目標，或最終會以甚麼形式完結，削弱企業的投資信心，這對經濟造成的衝擊比起關稅更

甚。



＊港股下行機會大，宜短線部署內需股＊



聯儲局未有釋出繼續減息的訊號，令市場失望。港股今日再挫近３００點，兼連跌四日，形

成短期的下降軌道。港股今日亦一度失守的２０天線（約２６３７８點），下一個支持位為８月

底的橫行區約２５６００點水平。另外，接近國慶前夕，本地政局發展令人關注，若未來示威事

件再度升級，港股走勢料繼續受壓。

另外，中美貿易戰帶來的負面影響，將逐步在今年年底前反映，打擊企業盈利。金管局總裁

陳德霖表示，香港作為重要轉口港，出口數據已連續數月下滑，再加上自６月起，本地政局持續

動盪，訪港數字下滑，零售市道受負面影響。他又指，如果中美兩國無法在短期內達成協議，貿

易戰的後遺症將會逐步浮現。筆者建議投資早集中個別板塊作短線部署，例如與貿易戰關係不大

的板塊，當中包括內地食品股、內需股等。（ｙｋ）

