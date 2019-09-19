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19/09/2019 10:40

【油市博奕】特朗普：除向伊朗開戰外有其他選擇，將公布制裁措施

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國國務卿蓬佩奧與沙特王儲穆罕默德商討上周末沙特石油設
施遭到伊朗襲擊的事件，認為伊朗政權必須對此負責。
　　美國總統特朗普表示，與伊朗開戰外亦有很多其他選擇，已下令美國財政部大幅增加對伊朗
的制裁，這些懲罰性經濟措施將在４８小時內公布。
　　蓬佩奧表示，今次襲擊是直接對沙特發起的戰爭行為，預計事件將成為下周聯合國年度大會
的主要焦點。（ｍｎ）

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