【油市博奕】特朗普：除向伊朗開戰外有其他選擇，將公布制裁措施

《經濟通通訊社１９日專訊》美國國務卿蓬佩奧與沙特王儲穆罕默德商討上周末沙特石油設

施遭到伊朗襲擊的事件，認為伊朗政權必須對此負責。

美國總統特朗普表示，與伊朗開戰外亦有很多其他選擇，已下令美國財政部大幅增加對伊朗

的制裁，這些懲罰性經濟措施將在４８小時內公布。

蓬佩奧表示，今次襲擊是直接對沙特發起的戰爭行為，預計事件將成為下周聯合國年度大會

的主要焦點。（ｍｎ）

