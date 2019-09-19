《談國論企－黎偉成》原煤產量穩增電產放緩經濟尚可

《談國論企》中國的電力生產於２０１９年８月份同比增長放緩，乃因煤價回落使進口煤炭

增幅有所擴大，和全國平均氣溫並未出現２０１８年同期較常年偏高使火電減產，而核電、水電

、風電、太陽能等潔淨電產普見增長，再結合油氣等能源生產及進口穩快增長，反映出中國實體

經濟保持穩有進發展之態，受美國所挑貿戰衝擊相對不太強烈。



＊煤價回落使進口快增煤炭少產乃合理＊



據中國國家統計局所發布的最新資料，可見（甲）原煤市況尚佳，因生產於２０１９年８月

增長放緩，而煤炭進口增加，主要受到煤價回落所致，和可以在一定程度意味實體經濟保持相對

穩增的格局，此為以製造業為主的工業生產所須能源仍然相對殷切，所受特朗普仇華壓華之全面

貿戰及不斷升級所受衝擊時時不算太大，此說可印證於：（Ｉ）原煤生產於２０１９年８月份達

３﹒２億噸的同比增長５％，即使較７月份產３﹒２億噸增１２﹒２％大幅回落７﹒２個百分點

，但仍２０１８年同期增長４﹒２％多增０﹒８個百分點，並使１－８月份累計產量２４﹒１億

噸同比所增的４﹒５％，較１－７月份２０﹒９億噸的４﹒３％高０﹒２個百分點，相對於上年

同期的３﹒６％升幅多增０﹒９個百分點。

至於（ＩＩ）進口煤炭於２０１９年８月份累計３，２９５萬噸同比增長１４﹒９％，相對

於７月份３，２８９萬噸的１３﹒４％升幅高１﹒５個百分點，更比２０１８年７８月份所產

２８６８萬噸升１３﹒５％高１﹒４個百分點，更２０１９年１－８月份累計２﹒２億噸同比增

８﹒１％，比１－７月份累計產量１﹒８７３６億噸的同比增長提升為７％，高１﹒１個百分點

。

相信原煤生產及煤炭進口最新發展，可在一定程度與價格回落有關，因：秦皇島５５００大

卡煤炭綜合交易價於２０１９年８月份每噸５６９元（人民幣．下同），較７月份低８元和低於

上年同期６元，而５０００級及４５００級皆相若，價跌的策略當然是以進口為主導，不用過份

依賴生產矣。此為明智之舉。

原煤穩增和煤炭進口力度加大，乃顯中國的工業生產和商業需求不弱的情況有關。此顯中國

實體經濟即使受特朗普對華挑起貿戰不斷升級甚至全面惡化的衝擊暫屬有限。

再看（乙）全國的電力生產：（一）產量於２０１９年８月份所達６６８２億千瓦時，同比

增長１﹒７％，相對於７月份６，５７３億千瓦時所增０﹒６％多增１﹒１個百分點，而６月份

５，８３４億千瓦時增２﹒８％；此數相對於２０１８年８月份的６，６８２萬噸同比增長

１﹒１％亦高０﹒６個百分點。

需要注意的，是全國電力生產在８及７月份之夏季會書相當程度受到氣溫的影響，而全國平

均氣溫於２０１９年回復相對正常的水平，未有如２０１８年６及５月份相對於上半年同期情況

之差：較常年偏高０﹒８個百分點之況，尤其是２０１８年６月份的氣溫為２００５年以來之最

高，而去年５月份更是出現自１９６１年以來最高惡劣。

即使２０１９年三季度前兩個月未有出現上年的超高平均溫度，但全國電力生產於２０１９

年１－８月份所達４﹒７萬億千瓦時，同比增長２﹒８％，低於１－７月份４萬億千瓦時增３％

。



＊潔淨能源增產速度較快受惠國策＊



再看發電類別，亦見結構性的改善：（二）火電的電力生產於２０１９年８月份同比減少

１﹒７％，較７月份所減１﹒６％略高０﹒１個百分點，而２０１８年同期同比增６％。

（三）潔淨能源發電量，發展相當不俗，其中（１）核電於８月份增產２１﹒２％，較７月

份增產１８﹒３％高２﹒９個百分點，相對於上年同期所增１６﹒９％多增１０個百分點；（２

）太陽能發電同比增１３﹒９％，均較７月份增１３﹒２％和６月份７﹒４％有明顯改進，此數

亦較２０１８年８月份所增１６﹒９％高４﹒３個百分點。（３）水電發電的同比增長

１﹒６％，環比少增４﹒７個百分點。

但（４）風電產量於１－８月份增１３﹒７％，扭轉７月份同比減少１０﹒８％和２０１８

年同期減少２４﹒１％，當然是不錯的經濟指杯。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

