《異動股》新ｉＰｈｏｎｅ在華預售反應熱烈，瑞聲逆市續升近３％

《經濟通通訊社１９日專訊》瑞聲科技（０２０１８）昨日急漲逾一成後，現價續升

２﹒７％，報４５﹒６元，暫升幅最大藍籌；成交約４７４萬股，涉資２﹒１４億元，主動買盤

６７％。

蘋果公司推出三款新ｉＰｈｏｎｅ，包括ｉＰｈｏｎｅ １１、ｉＰｈｏｎｅ １１Ｐｒｏ

及ｉＰｈｏｎｅ １１ Ｐｒｏ Ｍａｘ，其中ｉＰｈｏｎｅ １１零售價僅６９９美元，比

ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ低５０美元。其中ｉＰｈｏｎｅ １１在大陸知名電商天貓開售當晚，一分

鐘內已突破逾億元人民幣。新ｉＰｈｏｎｅ銷量惹來市場憧憬。

野村發表最新報告，恢復對新ｉＰｈｏｎｅ年度付運需求作出監測，ｉＰｈｏｎｅ １１、

Ｐｒｏ╱Ｍａｘ在中國付運期僅１１天，相信蘋果公司有能力藉此抵銷將產品均價下調的影響。

現時，恆生指數報２６５５７，下跌１９７點或下跌０﹒７４％，主板成交１７１﹒１４億

元。國企指數報１０４２１，下跌５７點或下跌０﹒５５％。

上證綜指報２９７８，下跌７點或下跌０﹒２６％，成交６０４﹒７９億元人民幣。

深成指報９７４６，下跌６點或下跌０﹒０７％，成交９３１﹒７３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １２﹒２８元 上升１﹒４９％

華顯光電 （００３３４） ０﹒５５元 上升１﹒８５％

通達集團 （００６９８） ０﹒７１元 上升２﹒９０％

信利國際 （００７３２） １﹒１８元 無升跌

高偉電子 （０１４１５） １﹒３１元 下跌１﹒５０％

丘鈦科技 （０１４７８） ９﹒１９元 上升０﹒２２％

富智康 （０２０３８） ０﹒９７元 上升１﹒０４％

舜宇光學 （０２３８２） １１９﹒００元 上升１﹒８０％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒５１元 無升跌

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