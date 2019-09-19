【駐京專電】陳吉寧：北京預計全年減稅降費近１８００億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》北京市市長陳吉寧表示，今年前８個月，
北京新增減稅降費１３６８億元，企業和個人普遍得到實惠，預計全年減稅降費近１８００億元
，這個數在全國各省（區、市）是最多的。
陳吉寧並透露，最近，正在加快研究推動修訂《促進科技成果轉化條例》，希望以法律的形
式，對科技成果的權屬、轉化收益分配、勤勉盡職免責等作出明確規定，核心是要解決科技成果
的產權問題。
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