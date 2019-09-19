【駐滬專電】鉑慧：支付寶繼續成為最受國人歡迎的品牌

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》諮詢公司鉑慧發布２０１９中國品牌相關

性指數，支付寶連續第四年奪得第一，成為最受國人歡迎的品牌。

在前十名的榜單中，本土品牌表現強勁。第二名到第十名分別是華為、安卓、大疆、微信、

嗶哩嗶哩、小米、中信銀行、英特爾和奧迪。

這是鉑慧第四年在中國發布品牌相關性指數，該指數調查了來自不同城市、教育背景、收入

、年齡層、性別的逾１﹒３萬名消費者，覆蓋近３０個細分領域的２５０多個國內外品牌。從消

費者生活中最不可或缺、極度務實、帶來獨特啟發、始終創新四個方面來判定品牌的相關性。

Ｐｒｏｐｈｅｔ鉑慧合夥人張承良表示，阿里巴巴旗下的支付寶連續四年位居榜首，主要是

支付寶通過ＡＩ、大數據、人臉識別等智慧科技，不斷推出如「微笑支付」、乘車碼、理財借貸

等實用服務，把科技融入消費者生活的方方面面，使人們的生活更為便捷。

同時，支付寶還不斷完善公益平台，通過創造螞蟻森林、螞蟻莊園等小遊戲，提升支付寶的

用戶粘度、樹立令人共鳴的價值觀，為消費者「帶來獨特啟發」。今年一季度，支付寶的市佔率

達５３﹒２１％，穩固佔據市場領導地位。



＊大疆、嗶哩嗶哩等國內品牌新上榜＊



在今年的榜單前十名中，新上榜的有大疆、嗶哩嗶哩、中信銀行。張承良指，愈來愈多的國

內品牌排名靠前，賦予中國消費者更多信心。特別是在９０後消費者中，能夠深化民族自豪感國

貨更加受到歡迎。

從前５０名的品牌來看，中外品牌各佔一半。張承良指，這說明消費者始終理性務實，優秀

的國際品牌仍然受到青睞。

另外，從榜單來看，把技術實實在在帶給消費者的企業、進入三四線城市的企業、塑造更多

與消費者互動機會的企業都較為受消費者青睞。

