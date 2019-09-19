《午市前瞻》港股宜穩守２６３５０，手機股暫觀望留意明開售情況

《經濟通通訊社１９日專訊》雖然美國聯儲局宣布減息四分一厘，但港股早前已消化相關消

息，並未有跟隨美股造好。而港股今早表現反覆，未有方向，其後金管局總裁陳德霖表示，因受

到中美貿易戰影響，加上近日的社會事件，本港旅遊、零售及餐飲業等都受到影響，預料今年第

三季本港經濟下行壓力不少；而財政司司長陳茂波則預計，本港經濟在第三季可能出現負增長。

受到消息影響，港股跌幅逐漸擴大，最終半日跌３３２點或１﹒２４％，報２６４２１點，這亦

是早市最位低水平，主板成交３８８﹒２４億元。國企指數報１０３６７，跌１１０點或

１﹒０５％。

內地Ａ股方面，上證指數報２９８５，升０點。深成指數報９７９３，升４０點或

０﹒４１％，兩市成交２８２１﹒０７億元人民幣。



＊聯儲如預期減息，市埸憂慮前景油股港銀股受壓＊



減息前景不明朗美匯上升油價下跌，油股大致向下，中石化（００３８６）軟０﹒６３％，

報４﹒７３元；中石油（００８５７）走低１﹒５８％，報１２﹒４８元；中海油

（００８８３）挫１﹒５８％，報１２﹒４８元；中石化油服（０１０３３）無升跌，報

０﹒８６元；中海油服（０２８８３）跌１﹒６％，報９﹒８２元。

聯儲局一如預期再減息四分一厘，不過市場擔心銀行淨息差收窄，故港銀股普遍受壓。中銀

香港（０２３８８）挫２﹒１９％，報２６﹒８元；渣打集團（０２８８８）跌１﹒４１％，報

６６﹒５５元；恆生銀行（０００１１）挫１﹒８７％，報１７３元；美銀美林下調匯控

（００００５）今年至２０２１年盈利預測，並重申「中性」評級，半日軟１﹒１７％，報

５９﹒１５元；東亞銀行（０００２３）軟１﹒３％，報１９﹒７４元。

聯儲局隔晚一如預期減息四分之一厘，本地地產股仍偏軟。長實集團（０１１１３）挫

１﹒８８％，報５４﹒８元；九龍倉置業（０１９９７）軟０﹒５７％，報４３﹒５５元；會德

豐（０００２０）挫１﹒４２％，報４５元；恆隆地產（００１０１）軟０﹒４５％，報

１７﹒６８元；新世界發展（０００１７）軟０﹒４％，報１０﹒０６元。



＊友邦半日最差藍籌，瑞聲最佳藍籌＊



重磅股全線向下，騰訊（００７００）將會拓展信貸消費金融市場，微信版「花唄」，半日

仍挫０﹒８７％，報３４３﹒６元；市傳倫敦證券交易所（ＬＳＥ）已聘請摩根大通，助其阻擋

港交所（００３８８）提出的收購，港交所半日軟１﹒１１％，報２３０﹒６元；友邦

（０１２９９）印尼子公司投資網約車公司Ｇｏｊｅｋ，半日挫２﹒９８％，報７６﹒５５元，

暫表現最差藍籌；中移動（００９４１）挫１﹒２２％，報６４﹒９元；建設銀行

（００９３９）軟０﹒１７％，報５﹒９９元；中國平安（０２３１８）否認正批量裁員，半日

挫１﹒６％，報９２﹒２元。

手機設備股受熱捧，華為即將於今日在德國慕尼黑舉行的「Ｒｅｔｈｉｎｋ

Ｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔｉｅｓ」進行發布，舜宇光學（０２３８２）漲２﹒０５％，報

１１９﹒３元。蘋果公司的ｉＰｈｏｎｅ １１在大陸知名電商天貓開售當晚，一分鐘內已突破

逾億元人民幣。野村指，恢復對新ｉＰｈｏｎｅ年度付運需求作出監測，蘋果供應商瑞聲科技

（０２０１８）走高５﹒４１％，報４６﹒８元，暫表現最佳藍籌。比亞迪電子（００２８５）

揚２﹒６４％，報１２﹒４２元。丘鈦科技（０１４７８）升１﹒９６％，報９﹒３５元。富智

康（０２０３８）漲２﹒０８％，報０﹒９８元。

日前國務院推出體育消費意見，刺激部分體育用品股繼續走高。特步國際（０１３６８）於

本月１５日在倫敦時裝周展出與英國荷蘭屋聯名產品，成為首個登陸倫敦時裝周的中國運動品牌

，半日漲５﹒１８％，報４﹒６７元；３６１度（０１３６１）微升０﹒６４％，報１﹒５８元

；安踏體育（０２０２０）挫１﹒６８％，報６４﹒２元；李寧（０２３３１）挫２﹒３６％

，報２２﹒７５元；中國動向（０３８１８）跌１﹒１８％，報０﹒８４元。



＊葉國邦：港股不失２６３５０點有支持，手機股持貨者宜先食胡＊



隨著美國減息四分一厘，亞洲股市今早表現高開高走，但港股則逆勢下挫，大華繼顯（香港

）策略師葉國邦對《經濟通通訊社》表示，港股「斯人獨憔悴」主要受著兩個主因，其一，是近

期社會事件對港股有較大影響；其二，內地國策對Ａ股直接受惠多於港股。而本港市場除了早早

消化減息消息之外，投資者對於聯儲局減息展望不太進取的態度表示觀望，相信港股短期內不失

守２６３５０點的話，仍會有一定支持，上望約２５０天線（２７３７７）水平。

今日大部分指數股都下挫，惟手機「孖寶」逆市上揚，葉國邦認為，主要受到近期

ｉＰｈｏｎｅ預售成績超乎預期，同時華為又準備推出新手機的因素帶動。被問到應否高追相關

股份，他認為，目前手機設備股價格略貴，目前宜保持觀望，待ｉＰｈｏｎｅ明日（２０日）真

正開售後，首周表現仍有增長的話，則可考慮追入；而如果早已持貨的投資者，目前可考慮先行

「食胡」，待股份現回吐後再追入也不遲。（ｕｌ、ｊｔ）

