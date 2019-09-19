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19/09/2019 17:56

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入９﹒８９億人幣，買建行舜宇沽友邦招行

　　《經濟通通訊社１９日專訊》聯儲局再度減息四分一厘，港股基本上已消化減息因素。財政
司司長陳茂波表示，預料香港經濟第三季出現負增長，令港股氣氛走弱，最低曾見２６３７２點
跌３８１點，最終收報２６４６８點，跌２８５點或跌１﹒０７％，四連跌累挫８８３點或
３﹒２３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入倍增至９﹒８９億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建
設銀行（００９３９）、舜宇光學（０２３８２）、瑞聲科技（０２０１８）；淨賣出最多的依
次是友邦保險（０１２９９）、招商銀行（０３９６８）、騰訊控股（００７００）。
　　主板成交７０５﹒７８億元增加１８﹒６％，其中港股通成交１０６﹒４３億元，佔總成交
１５﹒１％。

＊蘋果新ｉＰｈｏｎｅ銷情惹憧憬，手機設備股受捧＊

　　美國蘋果公司推出三款新ｉＰｈｏｎｅ在中國銷售惹憧憬，其中ｉＰｈｏｎｅ　１１在天貓
開售一分鐘內已突破逾億元人民幣。本港手機設備股今日持續吸引北水流入，瑞聲及舜宇北水淨
買入分別是２﹒０６億元及２﹒２３億元，全日股價分別收４７元升５﹒８６％，及報
１２０﹒２元漲２﹒８２％，均大跑贏大市。
　　北水連日力吸建行，今日淨買入額增加兩倍有多報４﹒２７億元。建行全日股價仍隨市跌０
﹒６７％報５﹒９６元。（ｅｃ）

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