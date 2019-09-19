何君堯名下的愛駒「天祿」昨晚（１８日）原定參加跑馬地夜馬的二班賽事，獲編於第一場
舉行，原定於晚上７時１５分開跑。他對於取消賽事感到非常遺憾，指香港是一個法治的地方，
不應向惡勢力低頭，又稱應該對香港的法治有信心。
何君堯及後發聲明指，早上「天祿」其中一位合夥馬主何偉誠接獲馬會賽事部鄭其龍來電，
告知馬會管理層對昨晚夜馬賽事表示擔心和顧慮。他當時正坐在何偉誠身旁，及後與鄭談了７至
８分鐘，其間對方從沒有要求「天祿」退賽，或作暗示若他們堅持繼續參賽，整個賽事便會取消
。《香港經濟日報》（ｚｚ）
19/09/2019 08:23
【修例風暴】何君堯：對夜馬取消感非常遺憾，賽事部無要求退賽
何君堯名下的愛駒「天祿」昨晚（１８日）原定參加跑馬地夜馬的二班賽事，獲編於第一場
舉行，原定於晚上７時１５分開跑。他對於取消賽事感到非常遺憾，指香港是一個法治的地方，
不應向惡勢力低頭，又稱應該對香港的法治有信心。
何君堯及後發聲明指，早上「天祿」其中一位合夥馬主何偉誠接獲馬會賽事部鄭其龍來電，
告知馬會管理層對昨晚夜馬賽事表示擔心和顧慮。他當時正坐在何偉誠身旁，及後與鄭談了７至
８分鐘，其間對方從沒有要求「天祿」退賽，或作暗示若他們堅持繼續參賽，整個賽事便會取消
。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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