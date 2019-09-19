《經濟通通訊社１９日專訊》宏輝集團（００１８３）公布，預期集團截至本年６月底止年
度純利可能較上年度大幅減少，主要由於出售上年度以下兩項物業發展項目錄得一次性收益。
該集團於期內出售其於Ｐｌａｎ Ｌｉｎｋ（持有香港九龍賈炳達道１４２至１５４號的發
展項目）的５１％股本權益及所有尚未償還股東貸款產生約１﹒４７億元；及出售其於Ａｐｅｘ
Ｐｌａｎ（持有香港九龍聯合道１８至３２號的發展項目）的３０％股本權益及所有尚未償還股
東貸款產生約８３００萬元。（ｈｏ）
19/09/2019 12:24
【企業盈警】宏輝集團（００１８３）料全年盈利大幅減少
《經濟通通訊社１９日專訊》宏輝集團（００１８３）公布，預期集團截至本年６月底止年
度純利可能較上年度大幅減少，主要由於出售上年度以下兩項物業發展項目錄得一次性收益。
該集團於期內出售其於Ｐｌａｎ Ｌｉｎｋ（持有香港九龍賈炳達道１４２至１５４號的發
展項目）的５１％股本權益及所有尚未償還股東貸款產生約１﹒４７億元；及出售其於Ａｐｅｘ
Ｐｌａｎ（持有香港九龍聯合道１８至３２號的發展項目）的３０％股本權益及所有尚未償還股
東貸款產生約８３００萬元。（ｈｏ）
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