【企業盈警】宏輝集團（００１８３）料全年盈利大幅減少

《經濟通通訊社１９日專訊》宏輝集團（００１８３）公布，預期集團截至本年６月底止年

度純利可能較上年度大幅減少，主要由於出售上年度以下兩項物業發展項目錄得一次性收益。

該集團於期內出售其於Ｐｌａｎ Ｌｉｎｋ（持有香港九龍賈炳達道１４２至１５４號的發

展項目）的５１％股本權益及所有尚未償還股東貸款產生約１﹒４７億元；及出售其於Ａｐｅｘ

Ｐｌａｎ（持有香港九龍聯合道１８至３２號的發展項目）的３０％股本權益及所有尚未償還股

東貸款產生約８３００萬元。（ｈｏ）

