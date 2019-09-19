【儲局減息】經絡料港未跟隨減息，年內按息維持２﹒５至２﹒８厘

《經濟通通訊社１９日專訊》美國聯儲局一如預期減息０﹒２５厘，聯邦基金利率下調至

１﹒７５厘至２厘區間，已連續兩個月減息各四分一厘，累計減息達到半厘。經絡按揭轉介高級

副總裁曹德明表示，是次美國減息比預期來得快，現時全球政經不確定因素增加，雖然中美重啟

會談，而美國整體經濟數據仍然向好，但由於歐洲央行已啟動減息、量化寬鬆及負利率，相信美

國會保持監察，視乎情況年內是否再減息一次。



＊港銀行減優惠加按息，香港仍未需調低Ｐ＊



他指出，美國對上一次加息周期已加息九次共２﹒２５厘，相反香港只加一次僅０﹒１２５

厘，因此即使現時美國減息兩次，香港仍未需調低最優惠利率（Ｐ），但基於市場風險增加及邊

際利潤減少的情況下，近月多間香港銀行多次上調新造及轉按的按揭封頂利率，並削減現金回贈

。銀行調整按息有望令按揭利率更趨正常化，料其他中小型銀行將於第四季內陸續作出調整，年

內按息水平將維持２﹒５至２﹒８厘之間。此外，相信在全球減息熱潮下，美國累計減息１厘或

以上，香港才有機會跟隨調整Ｐ。

曹德明續指，銀行結餘由美國加息前高峰４２６３億元，下跌至現時約５４３億元，在港美

息差距離收窄的情況下，資金有機會回流於香港市場，加上港元定存利率的吸引力增加，銀行可

吸納更多資金，令業務更健康發展。不過，本土政治事件同時亦打擊外資流入，先後已有兩間投

資評級機構將香港評級下降，未來資金流向將成關鍵。



＊外圍及本土政治事件令樓市添變數＊



他又稱，雖然美國減息原屬樓市利好因素之一，但香港銀行不但沒有跟減更上調按息，因而

抵銷了美國減息的影響。展望今年第四季的樓市發展，受空置稅影響，料發展商仍會積極推盤，

定價亦相對適宜，相信一手購買力仍見支持，而二手減價潮現，亦創造了不少二手成交。不過貿

易戰、英國脫歐、各地經濟數據以至本土政治事件可引伸出不同變數，如無重大不利消息，未來

樓市發展仍見審慎樂觀，料全年平均樓價將比去年相差５個百分點之內。（ｂｉ）

